Девушка Ламина Ямаля потребовала от него выхода в финал чемпионата мира

Молодая звезда сборной Испании и клуба «Барселона» Ламин Ямаль получил неожиданную, но очень мощную мотивацию для победы на чемпионате мира 2026 года. Девушка футболиста Инес Гарсия через социальные сети обратилась к нему с необычной просьбой: сделать всё возможное, чтобы пробиться в финал турнира. Об этом сообщает Goal.com сообщает портал.

Причина столь необычного требования кроется не только в спортивном интересе, но и в музыкальных предпочтениях. Согласно информации, опубликованной ФИФА, в грандиозном шоу перед финалом чемпионата мира ожидается выступление всемирно известного певца Джастина Бибера. Как отмечает Goal.com, Инес Гарсия является его преданной поклонницей.

Блогер из Севильи написала на своей странице в соцсетях, обращаясь к Ламину Ямалю: «Любимый, сделай всё, что нужно, чтобы выйти в финал. Ты меня слышишь? Любой ценой!» Это сообщение в шутливой, но решительной форме вызвало широкое обсуждение среди болельщиков.

Новый формат в стиле Супербоула

ФИФА планирует провести финал чемпионата мира 2026 года на стадионе «Метлайф-стэдиум» в Нью-Джерси. В отличие от традиционных церемоний, этот финал будет включать 11-минутную масштабную музыкальную программу, напоминающую шоу в перерыве американского Супербоула.

Цель организаторов — объединить футбол и поп-культуру, подарив зрителям незабываемые моменты. Привлечение таких звезд, как Джастин Бибер, повышает престиж турнира, привлекая внимание не только футбольных фанатов, но и меломанов.

Звездный состав и ожидаемое шоу

Подтверждено, что в финальный вечер на сцену выйдут не только Джастин Бибер, но и ряд других мировых звезд. В программу шоу вошли:

Шакира — неизменная спутница футбольных турниров;

Мадонна — королева поп-музыки;

БТС — знаменитая южнокорейская К-поп группа;

Бурна Бой — африканская звезда;

Крис Мартин (Колдплай) и Густаво Дудамель.

Ламин Ямаль и сборная Испании сейчас находятся на пороге решающих стадий турнира. Если «Красная фурия» продолжит свой успешный путь, у Ямаля появится шанс не только побороться за Кубок мира, но и исполнить мечту своей девушки. Подобная личная мотивация часто помогает молодым футболистам показывать более яркую игру на поле.