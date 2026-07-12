Арсенал ускоряет трансфер Хулиана Альвареса: лондонцы готовятся к решительным действиям

Лондонский «Арсенал» активизировал переговоры по трансферу нападающего мадридского «Атлетико» Хулиана Альвареса. Главный тренер Микель Артета намерен включить аргентинскую звезду в состав команды до начала предсезонной подготовки. Как сообщает издание Те Индепендент, «канониры» делают в этом направлении весьма решительные шаги. Об этом сообщает Goal.com.

Руководство «Атлетико» приняло решение не продавать своего основного нападающего конкурентам внутри Испании — «Барселоне» или «Реалу». Отношения между мадридцами и каталонцами в последнее время значительно ухудшились. Эта ситуация оставляет путь открытым для «Арсенала», так как испанский клуб более склонен отпустить своего футболиста за пределы страны.

Хулиан Альварес еще больше повысил свою трансферную стоимость благодаря ярким выступлениям на международной арене. В частности, его гол с дальней дистанции в ворота сборной Швейцарии в четвертьфинале чемпионата мира в очередной раз подтвердил его мастерство высокого уровня. Руководство «Арсенала» верит, что именно такой исполнитель является недостающим звеном для команды в чемпионской гонке.

Разница в цене и переговоры

На данный момент главным препятствием для трансфера является стоимость футболиста. По имеющимся данным, «Арсенал» не хочет тратить на нападающего более 90 миллионов фунтов стерлингов. В свою очередь, «Атлетико» не намерен отпускать свою звезду менее чем за 100 миллионов фунтов. Важную роль в переговорах между сторонами играет спортивный директор лондонского клуба Андреа Берта.

Интерес к Альваресу проявлял также «Пари Сен-Жермен», однако французы пока ограничиваются лишь наблюдением за ситуацией. Это сделало «Арсенал» явным фаворитом в гонке. Английская Премьер-лига не чужая для футболиста — в период с 2022 по 2024 год он выступал за «Манчестер Сити», дважды став чемпионом и выиграв кубок Лиги чемпионов.

В прошлом сезоне Хулиан Альварес принял участие в 49 матчах во всех турнирах, забив 20 голов и отдав 9 результативных передач. Такая результативность полностью соответствует планам Артеты по усилению линии атаки. Если трансфер состоится, он станет крупнейшей сделкой лондонского клуба в летнее трансферное окно.

Также «Арсенал» не намерен ограничиваться только Альваресом. Клуб ведет переговоры с полузащитником «Астон Виллы» Морганом Роджерсом. Однако международные турниры и участие футболистов в составе своих сборных несколько замедляют многие трансферные процессы. Тем не менее, руководство «Арсенала» планирует завершить основные трансферы до начала сезона.