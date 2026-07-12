ФИФА выставит на продажу газон стадиона, где пройдет финал ЧМ-2026
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Ожидается, что фрагменты газона стадиона «МетЛифе Стадиум», на котором состоится финал ЧМ-2026 по футболу, будут выставлены на продажу в качестве сувениров.
Согласно имеющимся данным, стоимость наборов составит от 450 до 3000 долларов. В них войдут фрагмент газона, залитый смолой, УСБ-накопитель с сертификатом подлинности, а в зависимости от выбранного варианта — сувенирный билет на финальный матч, миниатюра мяча и символический хрустальный кубок.
Товары будут отправлены покупателям только после финала, то есть после 19 июля. Сообщается, что доставка будет осуществляться для граждан США и стран Европы.
Планируется выпустить 2026 таких комплектов. Ожидаемая общая выручка может превысить 11,2 миллиона долларов.
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