Алехандро Гарначо не явился на тренировку Челси: провалился ли трансфер за 40 миллионов фунтов

·44·Спорт
Алехандро Гарначо не явился на тренировку Челси: провалился ли трансфер за 40 миллионов фунтов

Лондонский клуб Челси начал предсезонную подготовку на своей базе, однако один из самых громких трансферов команды, Алехандро Гарначо, не появился на тренировке. Несмотря на то, что аргентинский вингер перешел на Стэмфорд Бридж всего год назад, в летнее трансферное окно он намерен покинуть клуб. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Новый главный тренер клуба Хаби Алонсо приступил к работе на базе в Кобхэме в четверг. Однако, как сообщает издание The Athletic, 22-летнему футболисту было разрешено не участвовать в тренировках с основным составом. Это решение объясняется тем, что сам игрок ведет переговоры о переходе в другой клуб.

В то время как руководство Челси планирует радикальную перестройку линии атаки, Алехандро Гарначо больше не входит в планы команды на будущее. Почти наверняка он не отправится в предсезонное турне по Австралии, которое начнется 25 июля.

Трансфер, ставший разочарованием

Алехандро Гарначо был приобретен у Манчестер Юнайтед в прошлом году за 40 миллионов фунтов стерлингов. Несмотря на большие надежды и подписание долгосрочного семилетнего контракта, аргентинец не смог проявить себя в лондонском клубе. В прошлом сезоне он выходил в стартовом составе в Английской Премьер-лиге всего 14 раз.

Статистические показатели также не соответствовали стоимости игрока. Хотя он забил 8 голов во всех турнирах, в рамках чемпионата на его счету лишь один забитый мяч в 24 матчах. Такая низкая результативность и проигрыш конкуренции другим дорогостоящим легионерам привели к тому, что он прочно осел на скамейке запасных.

Финансовые требования клуба

Руководство Челси не намерено просто так отпускать футболиста. Они рассчитывают вернуть большую часть вложенных средств. По сообщениям, клуб установил цену на Алехандро Гарначо в размере 50 миллионов евро (около 42,5 миллионов фунтов). Это позволит «синим» получить хотя бы небольшую прибыль от данного трансфера.

В настоящее время футболист ищет новую команду, где ему гарантируют регулярную игровую практику. Его агенты уже связались с рядом европейских клубов. Челси же подчеркивает, что будет рассматривать только предложения о полноценной продаже, вариант с арендой не рассматривается.

Эта ситуация является частью масштабных изменений в составе Челси. Ожидается, что в новом проекте под руководством Хаби Алонсо останутся только те игроки, которые способны проявить себя и соответствуют командной игре. Судьба Алехандро Гарначо решится в ближайшие недели.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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