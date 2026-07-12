Конфликт между Джудом Беллингемом и Томасом Тухелем: что происходит в сборной Англии?

После трудной победы сборной Англии над Норвегией в четвертьфинале чемпионата мира внутри команды возник неожиданный конфликт. Звезда «Реал Мадрида» Джуд Беллингем резко отреагировал на критические замечания главного тренера Томаса Тухеля, вынеся споры о стиле игры команды в публичное поле. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

В матче, прошедшем в Майами, Англия одержала победу со счетом 2:1 и вышла в полуфинал. Несмотря на то, что Беллингем стал героем встречи, оформив дубль, немецкий специалист назвал действия команды «вялыми и некачественными». Тухель подчеркнул, что, несмотря на победу, уровень игры футболистов не соответствовал его требованиям.

Резкий ответ Беллингема

В беседе с корреспондентом ИТВ Sport, узнав о критике тренера, Джуд Беллингем отнесся к этому с пренебрежением. «Что бы ни случилось, мы выложились на поле по максимуму. Я направляю все свое внимание и благодарность своим товарищам по команде, которые проделали эту тяжелую работу», — подчеркнул 23-летний полузащитник.

Также Беллингем намекнул, что тренер не до конца чувствует реальную ситуацию на поле и силу соперника. По его словам, играть против Норвегии, в составе которой есть такие звезды, как Эрлинг Холанд, Мартин Эдегор и Александр Сёрлот, особенно в условиях высокой влажности, непросто. «Возможно, он не знает, каково это — играть против таких соперников в подобных условиях», — добавил футболист.

Требовательность тренера и атмосфера в команде

Как сообщает издание Goal.com, Томас Тухель в своем послематчевом анализе заявил, что сборной Англии повезло и было допущено слишком много технических ошибок. «Мой разум не получил полного удовлетворения от этой игры. Мы должны были играть быстрее и точнее. Множество необоснованных ошибок могли стоить нам дорого», — сказал Тухель на пресс-конференции.

Тем не менее, тренер заявил, что между ним и командой нет никакого конфликта, он любит своих игроков и верит в их потенциал. По его мнению, открытое обсуждение таких недостатков перед полуфинальным матчем против Аргентины послужит развитию команды.

Сама игра выдалась очень тяжелой. Норвегия вышла вперед благодаря голу Андреаса Шельдерупа. Однако мастерство Беллингема и передачи Энтони Гордона позволили Англии переломить ситуацию в свою пользу. По мнению Беллингема, не всегда можно побеждать в красивый футбол: «Иногда приходится побеждать не за счет тысячи передач, а через «грязные» и сложные матчи».

Теперь в полуфинале сборную Англии ждет Аргентина во главе с Лионельем Месси. Перед этим матчем решающее значение будет иметь то, насколько гармонично сочетаются внутреннее единство команды и тактические требования тренера.