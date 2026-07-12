В Каракалпакстане из-за сильной жары временно закрыты детские сады

·0·Мир
В Каракалпакстане из-за сильной жары временно закрыты детские сады

В Республике Каракалпакстан в связи с резким повышением температуры воздуха временно приостанавливается деятельность государственных и негосударственных дошкольных образовательных организаций в городе Нукусе и восьми районах. Об этом сообщило Министерство дошкольного и школьного образования Республики Каракалпакстан.

Сообщается, что из-за аномально жарких погодных условий на основании решений хокимов города и районов детские сады в ряде территорий временно прекращают свою работу на установленный срок.

В частности, дошкольные образовательные организации в городе Нукусе будут закрыты с 13 по 18 июля 2026 года. В Амударьинском районе данное ограничение действует с 13 по 15 июля. В Берунийском, Тахиаташском, Шуманайском, Муйнакском, Канлыкульском и Турткульском районах детские сады не будут функционировать с 13 по 17 июля. В Ходжейлийском районе срок каникул продлится с 13 по 18 июля.

В министерстве подчеркнули, что данное решение принято в целях защиты здоровья детей от воздействия сильной жары, обеспечения их безопасности и предотвращения возможных негативных последствий. Порядок временной приостановки деятельности осуществляется на основе соответствующих заключений и рекомендаций отделов санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья.

Также ответственные лица обратились к родителям с просьбой уделять особое внимание здоровью своих детей, не оставлять их надолго на открытом воздухе в самые жаркие часы дня и строго соблюдать необходимые меры предосторожности.

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

В Казахстане обнаружены уникальные захоронения возрастом 7 тысяч летВ Казахстане обнаружены уникальные захоронения возрастом 7 тысяч летСегодня, 04:29Число жертв мощного землетрясения в Венесуэле превысило 4100 человекЧисло жертв мощного землетрясения в Венесуэле превысило 4100 человекСегодня, 04:03В 2028 году Samsung представит первые плавучие центры обработки данныхВ 2028 году Samsung представит первые плавучие центры обработки данныхСегодня, 01:47Самые дорогие города мира: на каком месте Ташкент в Центральной Азии?Самые дорогие города мира: на каком месте Ташкент в Центральной Азии?Вчера, 23:57Болельщик, собравший пиво из 48 стран к Чемпионату мира, стал знаменитымБолельщик, собравший пиво из 48 стран к Чемпионату мира, стал знаменитымВчера, 22:50Раскрыта тайна гигантского динозавра возрастом 150 миллионов летРаскрыта тайна гигантского динозавра возрастом 150 миллионов летВчера, 22:27
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

Ученые рассчитали, когда закончится жизнь на Земле
Ученые рассчитали, когда закончится жизнь на Земле
В небе Лондона появился гигантский дракон
В небе Лондона появился гигантский дракон
Кот, переживающий за сборную Узбекистана, рассмешил пользователей сети
Кот, переживающий за сборную Узбекистана, рассмешил пользователей сети
Могила, хранившая тайну 1000 лет: в Перу найдена мумия с закрытым руками лицом
Могила, хранившая тайну 1000 лет: в Перу найдена мумия с закрытым руками лицом
Ставшая вирусной игрушка отправляет детей в больницу
Ставшая вирусной игрушка отправляет детей в больницу
В Турции проседает земля: появились тысячи огромных провалов
В Турции проседает земля: появились тысячи огромных провалов
Находка 11-летнего мальчика на пляже в Англии удивила ученых
Находка 11-летнего мальчика на пляже в Англии удивила ученых
63-летняя женщина впервые стала матерью
63-летняя женщина впервые стала матерью