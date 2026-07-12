В Каракалпакстане из-за сильной жары временно закрыты детские сады

В Республике Каракалпакстан в связи с резким повышением температуры воздуха временно приостанавливается деятельность государственных и негосударственных дошкольных образовательных организаций в городе Нукусе и восьми районах. Об этом сообщило Министерство дошкольного и школьного образования Республики Каракалпакстан.

Сообщается, что из-за аномально жарких погодных условий на основании решений хокимов города и районов детские сады в ряде территорий временно прекращают свою работу на установленный срок.

В частности, дошкольные образовательные организации в городе Нукусе будут закрыты с 13 по 18 июля 2026 года. В Амударьинском районе данное ограничение действует с 13 по 15 июля. В Берунийском, Тахиаташском, Шуманайском, Муйнакском, Канлыкульском и Турткульском районах детские сады не будут функционировать с 13 по 17 июля. В Ходжейлийском районе срок каникул продлится с 13 по 18 июля.

В министерстве подчеркнули, что данное решение принято в целях защиты здоровья детей от воздействия сильной жары, обеспечения их безопасности и предотвращения возможных негативных последствий. Порядок временной приостановки деятельности осуществляется на основе соответствующих заключений и рекомендаций отделов санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья.

Также ответственные лица обратились к родителям с просьбой уделять особое внимание здоровью своих детей, не оставлять их надолго на открытом воздухе в самые жаркие часы дня и строго соблюдать необходимые меры предосторожности.