Томас Тухель недоволен игрой сборной Англии: Гарри Кейн раскрыл подробности разговора в раздевалке

Несмотря на то, что сборная Англии одержала непростую победу над Норвегией в четвертьфинале чемпионата мира и вышла в полуфинал, главный тренер команды Томас Тухель остался крайне недоволен игрой своих подопечных. По словам капитана команды Гарри Кейна, немецкий специалист открыто высказал футболистам свою критику в раздевалке. Об этом сообщает Goal.com сообщает портал.

В матче, прошедшем на стадионе «Хард Рок Стэдиум» в Майами, англичане победили со счетом 2:1 в дополнительное время. Однако, по информации Goal.com, после игры в раздевалке царила не праздничная атмосфера, а серьезный разбор полетов и работа над ошибками. Томас Тухель поздравил команду с выходом в полуфинал, но подчеркнул, что для завоевания титула необходимо значительно повысить уровень игры.

Баланс между качеством и результатом

Гарри Кейн положительно оценил требовательность тренера. По его мнению, тот факт, что команда дошла до полуфинала, еще не показав своего максимума, является признаком больших возможностей. «Наш тренер поздравил нас и сказал, что мы должны отпраздновать победу, но он также знает, что мы способны на большее. Нам нужно прибавить в контроле мяча и управлении игрой», — говорит нападающий.

Отмечается, что сложный характер матча был обусловлен высокой влажностью и жарой в Майами. Кейн подчеркнул, что в таких погодных условиях было трудно поддерживать привычный ритм, но команда проявила характер и вырвала победу. Особенно важным стал дубль, оформленный Джудом Беллингемом, который спас Англию.

Резервные силы и командное единство

Хотя качество игры было не идеальным, Гарри Кейн особо отметил индивидуальное мастерство некоторых футболистов. В частности, была высоко оценена игра вратаря Джордана Пикфорда и вышедшего на замену Джеда Спенса, который смог изменить темп игры. По словам Кейна, именно командное единство помогло преодолеть барьер в лице сборной Норвегии в трудной ситуации.

Теперь сборная Англии готовится к полуфинальным матчам. Ожидается, что тренерский штаб во главе с Томасом Тухелем внесет тактические коррективы, чтобы не повторять ошибок на следующем этапе. Главный вопрос для болельщиков и экспертов — смогут ли «Три льва» показать в полуфинале тот футбол высокого уровня, которого требует Тухель.