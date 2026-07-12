Стала известна личность человека в маске на похоронах аятоллы Али Хаменеи

·144·Мир
Стала известна личность человека в маске на похоронах аятоллы Али Хаменеи

Аятолла Али Хаменеи во время похоронной процессии, таинственный человек в первом ряду с черной маской на лице вызвал широкие обсуждения в социальных сетях. Многие предположили, что это его сын Муджтаба Хаменеи, которого называют новым верховным лидером Ирана.

Однако, как сообщает издание Иран Интернатионал, человек, замеченный на церемонии, — это не Муджтаба Хаменеи, а старший внук покойного верховного лидера Мухаммад Джавад Хаменеи.

В сообщении говорится, что он стоял в первом ряду похоронной процессии в черной маске и бейсболке, участвуя в религиозных обрядах. Именно его внешний вид породил различные догадки и дискуссии в социальных сетях.

Издание утверждает, что Мухаммад Джавад Хаменеи получил тяжелые ранения 28 февраля во время авиаударов, которые, как сообщается, были нанесены США и Израилем. Согласно источникам, он вынужден носить маску из-за сильных ожогов лица. Также, ссылаясь на данные разведки США, приводятся сообщения о том, что Муджтаба Хаменеи также получил тяжелые травмы во время тех же атак.

Согласно сообщениям, после смерти аятоллы Али Хаменеи в возрасте 86 лет его похороны длились шесть дней. По данным государственных СМИ Ирана, в церемониях приняли участие до 43 миллионов человек.

В то же время сообщается, что Муджтаба Хаменеи опубликовал письменное заявление через Telegram, в котором пообещал отомстить за смерть отца.

Али ХоманаиМужтабо ХоманаиЭронАҚШИсроил
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

В Италии студенты удивили всех, запустив огромный бумажный самолет!В Италии студенты удивили всех, запустив огромный бумажный самолет!Сегодня, 13:09В результате российской атаки в Сумах погибли не менее 5 человекВ результате российской атаки в Сумах погибли не менее 5 человекСегодня, 13:01Одна на 500 тысяч: женщина удивила всех, обнаружив розового кузнечикаОдна на 500 тысяч: женщина удивила всех, обнаружив розового кузнечикаСегодня, 12:53В Перу более 560 младенцев получили имя ХоландВ Перу более 560 младенцев получили имя ХоландСегодня, 12:14В Каракалпакстане из-за сильной жары временно закрыты детские садыВ Каракалпакстане из-за сильной жары временно закрыты детские садыСегодня, 11:33В Казахстане обнаружены уникальные захоронения возрастом 7 тысяч летВ Казахстане обнаружены уникальные захоронения возрастом 7 тысяч летСегодня, 04:29
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

Ученые рассчитали, когда закончится жизнь на Земле
Ученые рассчитали, когда закончится жизнь на Земле
В небе Лондона появился гигантский дракон
В небе Лондона появился гигантский дракон
Кот, переживающий за сборную Узбекистана, рассмешил пользователей сети
Кот, переживающий за сборную Узбекистана, рассмешил пользователей сети
Могила, хранившая тайну 1000 лет: в Перу найдена мумия с закрытым руками лицом
Могила, хранившая тайну 1000 лет: в Перу найдена мумия с закрытым руками лицом
Ставшая вирусной игрушка отправляет детей в больницу
Ставшая вирусной игрушка отправляет детей в больницу
В Турции проседает земля: появились тысячи огромных провалов
В Турции проседает земля: появились тысячи огромных провалов
Находка 11-летнего мальчика на пляже в Англии удивила ученых
Находка 11-летнего мальчика на пляже в Англии удивила ученых
63-летняя женщина впервые стала матерью
63-летняя женщина впервые стала матерью