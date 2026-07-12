Стала известна личность человека в маске на похоронах аятоллы Али Хаменеи

Аятолла Али Хаменеи во время похоронной процессии, таинственный человек в первом ряду с черной маской на лице вызвал широкие обсуждения в социальных сетях. Многие предположили, что это его сын Муджтаба Хаменеи, которого называют новым верховным лидером Ирана.

Однако, как сообщает издание Иран Интернатионал, человек, замеченный на церемонии, — это не Муджтаба Хаменеи, а старший внук покойного верховного лидера Мухаммад Джавад Хаменеи.

В сообщении говорится, что он стоял в первом ряду похоронной процессии в черной маске и бейсболке, участвуя в религиозных обрядах. Именно его внешний вид породил различные догадки и дискуссии в социальных сетях.

Издание утверждает, что Мухаммад Джавад Хаменеи получил тяжелые ранения 28 февраля во время авиаударов, которые, как сообщается, были нанесены США и Израилем. Согласно источникам, он вынужден носить маску из-за сильных ожогов лица. Также, ссылаясь на данные разведки США, приводятся сообщения о том, что Муджтаба Хаменеи также получил тяжелые травмы во время тех же атак.

Согласно сообщениям, после смерти аятоллы Али Хаменеи в возрасте 86 лет его похороны длились шесть дней. По данным государственных СМИ Ирана, в церемониях приняли участие до 43 миллионов человек.

В то же время сообщается, что Муджтаба Хаменеи опубликовал письменное заявление через Telegram, в котором пообещал отомстить за смерть отца.