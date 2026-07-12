Vivo представила новый смартфон Й05е для бюджетного сегмента

·33·Технологии
Vivo представила новый смартфон Й05е для бюджетного сегмента

Компания Vivo, прочно закрепившаяся на рынке смартфонов, пополнила линейку бюджетных устройств новой моделью Vivo Й05е. Это устройство примечательно сочетанием доступной цены и надежности, необходимой для повседневных задач. Как сообщает издание Иксбт.ком, новая модель предназначена в основном для обычных пользователей и тех, кому нужно устройство с длительным временем автономной работы. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Смартфон Vivo Й05е оснащен 6,74-дюймовым ИПС-дисплеем с поддержкой разрешения ХД+ (1600 × 720 пикселей). Большой размер экрана создает удобство при просмотре видео и использовании социальных сетей. В качестве технической основы устройства выбран процессор Унисок Т606, способный стабильно выполнять повседневные задачи.

Технические возможности и память

Что касается памяти, смартфон имеет 4 GB оперативной и 64 GB встроенной памяти. Следуя современным тенденциям, производители добавили возможность виртуального расширения оперативной памяти до 8 GB. Это обеспечивает быстродействие системы при одновременном использовании нескольких приложений.

В плане программного обеспечения Vivo Й05е имеет довольно продвинутые показатели — он работает под управлением операционной системы Android 16 и фирменной оболочки ОригинОС 6. Установка новейшего ПО для бюджетного устройства позволяет пользователям пользоваться современными функциями.

Надежность и автономность

Одной из сильных сторон новой модели является уровень защиты. Корпус устройства защищен от пыли и брызг воды по стандарту ИП64. Также смартфон получил сертификат ударопрочности по определенному военному стандарту. Это защищает его от случайных падений.

Автономную работу смартфона обеспечивает аккумулятор емкостью 5150 mAh. Такого источника питания достаточно для активного использования устройства более одного дня. Также в устройстве имеются следующие дополнительные возможности:

  • Современный порт USB-C;
  • Разъем 3,5 мм для традиционных наушников;
  • Основная камера на 8 мегапикселей;
  • Фронтальная камера на 5 мегапикселей.
На рынке Узбекистана бюджетные смартфоны такого типа всегда пользуются высоким спросом. Цена около 150 долларов делает модель Vivo Й05е отличным выбором для школьников, пожилых людей или тех, кто ищет второй рабочий телефон. Вес устройства составляет 199 граммов, а размеры — 167,3 × 76,95 мм.

VivoСмартфонТехнологияAndroidБюджет
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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