Четвертьфинальный матч Чемпионата мира между сборными Норвегии и Англии оказался полон неожиданностей для футбольного мира. Несмотря на то, что в матче, прошедшем в Майами, Норвегия потерпела поражение и покинула турнир, основное внимание было приковано к замене лидера команды Эрлинга Холанда незадолго до конца игры. Уход с поля звезды «Манчестер Сити», считающегося самым опасным нападающим мира, вызвал множество вопросов. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

В дополнительное время, когда Норвегия изо всех сил пыталась сравнять счет, главный тренер Столе Сольбаккен заменил Эрлинга Холанда. Это решение удивило не только болельщиков, но и экспертов, ведь именно Холанд мог решить исход матча в любой момент. Как сообщает издание Goal.com, тренер прояснил ситуацию с этим резонансным решением после игры.

Фактор усталости и травмы

Сольбаккен подчеркнул, что замена Эрлинга Холанда была не тактическим решением, а необходимостью. По словам тренера, нападающий физически не мог продолжать игру. «Заменить его было несложно, так как он был полностью истощен. Возможно, мне стоило сделать это на 10 минут раньше», — пояснил наставник сборной Норвегии. Выяснилось, что Холанд прихрамывал не только из-за усталости, но и из-за небольшой травмы (повреждение мышцы ноги), полученной во втором тайме.

На протяжении турнира Эрлинг Холанд в очередной раз доказал свое высокое мастерство. Он вышел на поле в пяти матчах и сумел поразить ворота соперников 7 раз. Защищая своего подопечного, Сольбаккен особо отметил, что тот выложился на все сто в ходе турнира и внес огромный вклад в успех сборной Норвегии. Несмотря на поражение, Холанд запомнится как одна из самых ярких звезд этого чемпионата в Северной Америке.

Волевая победа Англии

Что касается самой игры, то Норвегия вышла вперед благодаря голу Андреаса Шельдерупа на 36-й минуте. Однако сборная Англии не сдалась. Звезда «Реал Мадрида» Джуд Беллингем вновь проявил героизм и сравнял счет до перерыва. На третьей минуте дополнительного времени именно Беллингем забил победный гол, выведя подопечных Томаса Тухеля в полуфинал.

Йорген Странд Ларсен, вышедший на поле вместо Эрлинга Холанда, не смог заменить нападающего «Манчестер Сити». Хотя Норвегия усилила давление в последние минуты, отсутствие главного бомбардира в составе было заметно. Английские защитники стали действовать гораздо свободнее после того, как Холанд покинул поле, и удержали победу. Таким образом, Англия в четвертый раз в своей истории вышла в полуфинал Чемпионата мира.

Хотя это поражение болезненно для Норвегии, выступление команды на турнире оценивается положительно. Эрлинг Холанд же своими феноменальными результатами еще раз подтвердил, что является лучшим бомбардиром мира. Теперь все внимание приковано к следующему сопернику сборной Англии в полуфинале и к походу команды под руководством Томаса Тухеля за чемпионским титулом.