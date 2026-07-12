Аномальная жара в Узбекистане: температура поднимется до +46 градусов
В Узбекистане на следующей неделе ожидается резкое повышение температуры воздуха. Синоптики сообщили, что 13–17 июля под влиянием горячих воздушных масс, поступающих с юга, в некоторых регионах столбик термометра может подняться до +46 градусов.
Наряду с жарой прогнозируются сильный ветер и пыльные бури. Специалисты призывают население соблюдать меры предосторожности в самые жаркие часы.
Где температура будет наиболее высокой?
Согласно прогнозу, дневная температура воздуха в большинстве регионов республики составит:
до +41…+43 градусов;
в северных районах;
в южных областях;
а в пустынных зонах может подняться до +44…+46 градусов.
Эти показатели в отдельных местах создадут условия аномально жаркой погоды.
Ожидаются сильный ветер и пыльные бури
В жаркие дни скорость ветра может усилиться до 13–18 метров в секунду.
В некоторых регионах возможны:
пыльные бури;
снижение видимости;
ухудшение качества воздуха.
Такие условия могут создать дополнительные риски для участников дорожного движения и граждан с заболеваниями дыхательных путей.
На что обратить внимание в жару?
Специалисты рекомендуют гражданам по возможности ограничить пребывание под прямыми солнечными лучами с 11:00 до 17:00.
Также необходимо:
пить достаточное количество воды;
носить светлую и легкую одежду;
сократить тяжелый физический труд;
не оставлять без присмотра детей и пожилых людей;
не оставлять людей или животных внутри автомобиля.
Жара продлится несколько дней
По данным синоптиков, экстремально жаркая погода сохранится почти во всех регионах республики с 13 по 17 июля.
Особенно во второй половине дня рекомендуется строго соблюдать меры предосторожности.
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