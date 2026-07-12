Аномальная жара в Узбекистане: температура поднимется до +46 градусов

·57·Узбекистан
Аномальная жара в Узбекистане: температура поднимется до +46 градусов

В Узбекистане на следующей неделе ожидается резкое повышение температуры воздуха. Синоптики сообщили, что 13–17 июля под влиянием горячих воздушных масс, поступающих с юга, в некоторых регионах столбик термометра может подняться до +46 градусов.

Наряду с жарой прогнозируются сильный ветер и пыльные бури. Специалисты призывают население соблюдать меры предосторожности в самые жаркие часы.

Где температура будет наиболее высокой?

Согласно прогнозу, дневная температура воздуха в большинстве регионов республики составит:

  • до +41…+43 градусов;

  • в северных районах;

  • в южных областях;

  • а в пустынных зонах может подняться до +44…+46 градусов.

Эти показатели в отдельных местах создадут условия аномально жаркой погоды.

Ожидаются сильный ветер и пыльные бури

В жаркие дни скорость ветра может усилиться до 13–18 метров в секунду.

В некоторых регионах возможны:

  • пыльные бури;

  • снижение видимости;

  • ухудшение качества воздуха.

Такие условия могут создать дополнительные риски для участников дорожного движения и граждан с заболеваниями дыхательных путей.

На что обратить внимание в жару?

Специалисты рекомендуют гражданам по возможности ограничить пребывание под прямыми солнечными лучами с 11:00 до 17:00.

Также необходимо:

  • пить достаточное количество воды;

  • носить светлую и легкую одежду;

  • сократить тяжелый физический труд;

  • не оставлять без присмотра детей и пожилых людей;

  • не оставлять людей или животных внутри автомобиля.

Жара продлится несколько дней

По данным синоптиков, экстремально жаркая погода сохранится почти во всех регионах республики с 13 по 17 июля.

Особенно во второй половине дня рекомендуется строго соблюдать меры предосторожности.

Ўзбекистон
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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