Аномальная жара в Узбекистане: температура поднимется до +46 градусов

В Узбекистане на следующей неделе ожидается резкое повышение температуры воздуха. Синоптики сообщили, что 13–17 июля под влиянием горячих воздушных масс, поступающих с юга, в некоторых регионах столбик термометра может подняться до +46 градусов.

Наряду с жарой прогнозируются сильный ветер и пыльные бури. Специалисты призывают население соблюдать меры предосторожности в самые жаркие часы.

Где температура будет наиболее высокой?

Согласно прогнозу, дневная температура воздуха в большинстве регионов республики составит:

до +41…+43 градусов;

в северных районах;

в южных областях;

а в пустынных зонах может подняться до +44…+46 градусов.

Эти показатели в отдельных местах создадут условия аномально жаркой погоды.

Ожидаются сильный ветер и пыльные бури

В жаркие дни скорость ветра может усилиться до 13–18 метров в секунду.

В некоторых регионах возможны:

пыльные бури;

снижение видимости;

ухудшение качества воздуха.

Такие условия могут создать дополнительные риски для участников дорожного движения и граждан с заболеваниями дыхательных путей.

На что обратить внимание в жару?

Специалисты рекомендуют гражданам по возможности ограничить пребывание под прямыми солнечными лучами с 11:00 до 17:00.

Также необходимо:

пить достаточное количество воды;

носить светлую и легкую одежду;

сократить тяжелый физический труд;

не оставлять без присмотра детей и пожилых людей;

не оставлять людей или животных внутри автомобиля.

Жара продлится несколько дней

По данным синоптиков, экстремально жаркая погода сохранится почти во всех регионах республики с 13 по 17 июля.

Особенно во второй половине дня рекомендуется строго соблюдать меры предосторожности.