В Перу более 560 младенцев получили имя Холанд

·47·Мир
В Перу более 560 младенцев получили имя Холанд

Популярность нападающего сборной Норвегии Эрлинга Холанда вышла далеко за пределы футбольного поля. Стало известно, что в Перу более 560 младенцев были названы именем или фамилией норвежской звезды.

Самое интересное, что некоторые родители дали своим детям полное имя футболиста — Эрлинг Браут Холанд.

Сколько детей получили имя Холанд?

Как сообщает местное издание РПП со ссылкой на данные национального реестра идентификации:

  • 468 детей получили имя Холанд;

  • 91 младенец был назван Эрлинг Холанд;

  • еще 4 ребенка получили имя Эрлинг Браут Холанд.

Таким образом, имя норвежского нападающего стало одним из самых необычных футбольных имен в Перу.

Возможно, повлияла игра на ЧМ-2026

Эрлинг Холанд является одной из главных звезд чемпионата мира 2026 года.

На турнире он:

  • провел 4 матча;

  • забил 7 голов;

  • занимает третье место в гонке бомбардиров.

Результативная игра нападающего еще больше укрепила его популярность по всему миру.

Какая связь с Перу?

Холанд не имеет прямого отношения к Перу. Однако благодаря своим голам за «Манчестер Сити» и сборную Норвегии футболист имеет огромную армию поклонников и в Латинской Америке.

Давать детям имена в честь футбольных звезд в Латинской Америке случалось и раньше. Теперь в этот список добавился и Эрлинг Холанд.

Путь Норвегии прервался на Англии

Для справки, в ночь на 12 июля Норвегия встретилась с Англией в четвертьфинале ЧМ-2026 и уступила со счетом 1:2.

Тем не менее, игра и голы Холанда на турнире в очередной раз доказали, что он остается одним из самых популярных имен в мировом футболе.

Эрлинг ХоландПеруМанчестер СитиНорвегияАнглия
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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