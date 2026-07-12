В Перу более 560 младенцев получили имя Холанд
Популярность нападающего сборной Норвегии Эрлинга Холанда вышла далеко за пределы футбольного поля. Стало известно, что в Перу более 560 младенцев были названы именем или фамилией норвежской звезды.
Самое интересное, что некоторые родители дали своим детям полное имя футболиста — Эрлинг Браут Холанд.
Сколько детей получили имя Холанд?
Как сообщает местное издание РПП со ссылкой на данные национального реестра идентификации:
468 детей получили имя Холанд;
91 младенец был назван Эрлинг Холанд;
еще 4 ребенка получили имя Эрлинг Браут Холанд.
Таким образом, имя норвежского нападающего стало одним из самых необычных футбольных имен в Перу.
Возможно, повлияла игра на ЧМ-2026
Эрлинг Холанд является одной из главных звезд чемпионата мира 2026 года.
На турнире он:
провел 4 матча;
забил 7 голов;
занимает третье место в гонке бомбардиров.
Результативная игра нападающего еще больше укрепила его популярность по всему миру.
Какая связь с Перу?
Холанд не имеет прямого отношения к Перу. Однако благодаря своим голам за «Манчестер Сити» и сборную Норвегии футболист имеет огромную армию поклонников и в Латинской Америке.
Давать детям имена в честь футбольных звезд в Латинской Америке случалось и раньше. Теперь в этот список добавился и Эрлинг Холанд.
Путь Норвегии прервался на Англии
Для справки, в ночь на 12 июля Норвегия встретилась с Англией в четвертьфинале ЧМ-2026 и уступила со счетом 1:2.
Тем не менее, игра и голы Холанда на турнире в очередной раз доказали, что он остается одним из самых популярных имен в мировом футболе.
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