Громкий турнир в Тбилиси: суперкамбэк Двалишвили против Сехудо (видео)

В столице Грузии, городе Тбилиси, завершился очередной крупный турнир лиги RAF с участием мастеров вольной борьбы и смешанных единоборств. Шоу, собравшее лучших бойцов мира, оказалось богато на неожиданные результаты и настоящие драмы. Zamin.уз представляет подробности самых громких противостояний вечера.

Невероятная волевая победа Мераба Двалишвили

В центральном бою вечера на ковер вышли бывший чемпион UFC в легком весе Мераб Двалишвили и еще один экс-чемпион UFC, победитель Олимпийских игр по вольной борьбе Генри Сехудо. Поединок превратился в настоящий триллер:

Тяжелый старт: Первый раунд начался для Двалишвили неудачно, и он уступал опытному Сехудо со счетом 0-8 .

Суперкамбэк: Во второй части Мераб проявил настоящий характер. Он полностью перехватил инициативу и измотал Сехудо серией тейкдаунов (переводов в партер).

В результате Двалишвили во втором раунде сумел набрать 11 очков подряд за свои действия и в итоге вырвал победу со счетом 11-8.

Столкновение олимпийских чемпионов: Садулаев неожиданно проиграл

Второе важное событие вечера прошло между двумя грандами мира вольной борьбы. Двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев («Танк») вышел на ковер против еще одного олимпийского чемпиона из США Кайла Снайдера.

В этом напряженном противостоянии удача улыбнулась американскому борцу — в схватке этого года Садулаев уступил Снайдеру.

Уверенная победа Армана Царукяна

В рамках этого спортивного шоу свое мастерство продемонстрировал и один из главных претендентов на титул UFC в легком весе Арман Царукян. Он провел поединок против опытного казахстанского спортсмена Куата Хамитова.

Доминируя на протяжении всего боя, Царукян одержал победу над соперником с явным техническим преимуществом, пополнив свой рекорд еще одной важной победой.

Основные результаты турнира: