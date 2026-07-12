Громкий турнир в Тбилиси: суперкамбэк Двалишвили против Сехудо (видео)

·35·Спорт
Громкий турнир в Тбилиси: суперкамбэк Двалишвили против Сехудо (видео)

В столице Грузии, городе Тбилиси, завершился очередной крупный турнир лиги RAF с участием мастеров вольной борьбы и смешанных единоборств. Шоу, собравшее лучших бойцов мира, оказалось богато на неожиданные результаты и настоящие драмы. Zamin.уз представляет подробности самых громких противостояний вечера.

Невероятная волевая победа Мераба Двалишвили

В центральном бою вечера на ковер вышли бывший чемпион UFC в легком весе Мераб Двалишвили и еще один экс-чемпион UFC, победитель Олимпийских игр по вольной борьбе Генри Сехудо. Поединок превратился в настоящий триллер:

  • Тяжелый старт: Первый раунд начался для Двалишвили неудачно, и он уступал опытному Сехудо со счетом 0-8.

  • Суперкамбэк: Во второй части Мераб проявил настоящий характер. Он полностью перехватил инициативу и измотал Сехудо серией тейкдаунов (переводов в партер).

В результате Двалишвили во втором раунде сумел набрать 11 очков подряд за свои действия и в итоге вырвал победу со счетом 11-8.

Столкновение олимпийских чемпионов: Садулаев неожиданно проиграл

Второе важное событие вечера прошло между двумя грандами мира вольной борьбы. Двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев («Танк») вышел на ковер против еще одного олимпийского чемпиона из США Кайла Снайдера.

В этом напряженном противостоянии удача улыбнулась американскому борцу — в схватке этого года Садулаев уступил Снайдеру.

Уверенная победа Армана Царукяна

В рамках этого спортивного шоу свое мастерство продемонстрировал и один из главных претендентов на титул UFC в легком весе Арман Царукян. Он провел поединок против опытного казахстанского спортсмена Куата Хамитова.

Доминируя на протяжении всего боя, Царукян одержал победу над соперником с явным техническим преимуществом, пополнив свой рекорд еще одной важной победой.

Основные результаты турнира:

Бойцы

Результат

Статус боя / Метод

Мераб Двалишвили — Генри Сехудо

11 - 8

Центральный бой (победа камбэком)

Абдулрашид Садулаев — Кайл Снайдер

Победа Снайдера

Второй важный бой

Арман Царукян — Куат Хамитов

Победа Царукяна

Техническое преимущество

Мераб ДвалишвилиГенри СехудоАбдулрашид СадулаевКайл СнайдерТбилиси
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Умар Нурмагомедов резко отреагировал на конфликт с ДвалишвилиУмар Нурмагомедов резко отреагировал на конфликт с ДвалишвилиСегодня, 13:08Возвращение Макгрегора закончилось катастрофой: все результаты турнира UFC 329Возвращение Макгрегора закончилось катастрофой: все результаты турнира UFC 329Сегодня, 13:05Отец Эрлинга Холанда в ярости от судейства: драматичный матч между Норвегией и АнглиейОтец Эрлинга Холанда в ярости от судейства: драматичный матч между Норвегией и АнглиейСегодня, 12:54Чемпионат мира-2026: историческое противостояние Лионеля Месси и АнглииЧемпионат мира-2026: историческое противостояние Лионеля Месси и АнглииСегодня, 12:51Люк Райли оформил нокаут в первом раунде на UFC 329 (видео)Люк Райли оформил нокаут в первом раунде на UFC 329 (видео)Сегодня, 12:51Райан Гандра нокаутировал соперника в первом раунде на UFC 329 (видео)Райан Гандра нокаутировал соперника в первом раунде на UFC 329 (видео)Сегодня, 12:42
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе
«Манчестер Сити» опубликовал пост, посвященный Хусанову и Узбекистану
«Манчестер Сити» опубликовал пост, посвященный Хусанову и Узбекистану