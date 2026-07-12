Чемпионат мира-2026: историческое противостояние Лионеля Месси и Англии

·5·Спорт
Чемпионат мира-2026: историческое противостояние Лионеля Месси и Англии

Футбольный мир находится в предвкушении одного из самых ожидаемых и громких матчей чемпионата мира 2026 года. В полуфинале сборная Аргентины сразится с Англией. Эта встреча важна не только как борьба за путевку в финал, но и как историческое событие в карьере легендарного Лионеля Месси. Дело в том, что за свою долгую и насыщенную карьеру 39-летний нападающий ни разу не выходил на поле против «трех львов» в официальных матчах. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Сборная Аргентины вышла в четверку сильнейших, обыграв в четвертьфинале Швейцарию в дополнительное время со счетом 3:1. Лионель Месси лидирует в списке бомбардиров турнира с 8 голами. Как сообщает издание Goal.com, этот матч, который пройдет в Атланте, станет самым серьезным испытанием для Англии под руководством Томаса Тухеля. Эксперты подчеркивают, что, несмотря на возраст Месси, его влияние на игру остается огромным.

Баланс между гениальностью и тактической уязвимостью

По мнению эксперта BBC Майки Ричардса, остановить Месси практически невозможно. Он отмечает, что, хотя аргентинская звезда не много бегает по полю, он непревзойден в поиске нужной позиции и решении исхода эпизодов. «Его ауру невозможно сравнить ни с одним другим футболистом. Месси появляется в неожиданных зонах и одним движением меняет судьбу игры. Он обладает личностью, определяющей характер матча, как и Джуд Беллингем», — говорит Ричардс.

Однако бывший капитан сборной Англии Уэйн Руни обратил внимание и на слабые стороны в игре Месси. По его словам, Месси не помогает команде в обороне, и это может сыграть на руку Англии. «Он не возвращается в защиту, и это тактический недостаток для Аргентины. Английские защитники не должны терять концентрацию ни на секунду и обязаны наладить взаимодействие», — добавил Руни.

Сборная Англии под руководством Томаса Тухеля выделяется на этом турнире своей дисциплинированной игрой. Крис Саттон считает, что, хотя Аргентина является действующим чемпионом мира, нынешний состав нельзя назвать непобедимым. Если английские футболисты смогут справиться с психологическим давлением Месси, у них есть все шансы на выход в финал.

Ожидается, что эта встреча станет настоящим праздником для футбольных болельщиков по всему миру. С одной стороны — опытный и по-прежнему опасный Лионель Месси, с другой — Англия, укомплектованная звездами нового поколения. Победитель этого исторического матча получит право бороться за главный трофей мундиаля 2026 года.

Лионель МессиАргентинаАнглияЖаҳон ЧемпионатиФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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