Отец Эрлинга Холанда в ярости от судейства: драматичный матч между Норвегией и Англией

Матч между сборными Норвегии и Англии в рамках отборочного этапа чемпионата мира — 2026 запомнился не только борьбой на поле, но и эмоциями на трибунах. Поражение сборной Норвегии и её вылет из турнира вызвали резкое недовольство Альф-Инге Холанда, отца звездного нападающего Эрлинга Холанда. Бывший футболист был настолько разгневан решениями судей, что не стал скрывать своих эмоций на публике. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

Игра для Норвегии началась очень удачно. Удар Андреаса Шельдерупа застал врасплох голкипера Джордана Пикфорда, выведя скандинавов вперед. Однако подопечные главного тренера сборной Англии Томаса Тухеля быстро перехватили инициативу. Особенно стоит отметить дубль Джуда Беллингема, который решил исход встречи и вывел «трех львов» в следующий этап.

По ходу матча возник ряд спорных моментов, связанных с судейством. В частности, второй гол Норвегии был отменен из-за того, что Эрлинг Холанд толкнул Эллиота Андерсона. ФИФА также пришлось выступить с официальным заявлением, опровергающим слухи о том, что мяч перед голом Беллингема задел камеру «спидеркам». Цепочка таких решений переполнила чашу терпения Альф-Инге Холанда, сидевшего на трибуне.

Конфликт на трибунах и ирония в социальных сетях

Как сообщает Goal.com, когда в дополнительное время матча судья Клеман Тюрпен назначил пенальти в пользу Англии, камеры запечатлели Альф-Инге Холанда в ВИП-ложе. Несмотря на то что после вмешательства VAR пенальти был отменен, отец Эрлинга попал в объективы камер, когда показывал оскорбительные жесты в сторону поля. Его поведение вызвало бурные обсуждения в социальных сетях.

51-летний Альф-Инге Холанд не ограничился лишь грубыми жестами. После матча он оставил ироничный пост на своей странице в соцсетях, написав: «Браво Беллингему и судье, молодцы». Это расценивается как часть огромного недовольства судейством, накопившегося в стане норвежцев. По его мнению, ошибки арбитров лишили Норвегию шансов на выход в полуфинал.

Статистика матча также оказалась неутешительной для Норвегии. Согласно данным Opta, сборная Англии стала одной из немногих команд, которой удалось остановить Эрлинга Холанда от забитых голов в официальных матчах. В последний раз сборная Австрии не позволяла Холанду забить в октябре 2024 года. С тех пор серия, длившаяся 636 дней, прервалась именно в матче против Англии.

Это поражение стало болезненным для норвежского футбола, так как, несмотря на наличие в составе одного из сильнейших нападающих мира, команда испытывает трудности с достижением успеха на крупных турнирах. Поступки Альф-Инге Холанда интерпретируются не только как отцовская любовь, но и как личное отношение к несправедливости во время игры. Теперь сборная Англии продолжает свой путь к чемпионству.