Лионель Месси перед матчем с Англией: «Эта команда не перестает верить»

·40·Спорт
Лионель Месси перед матчем с Англией: «Эта команда не перестает верить»

Сборная Аргентины вышла в полуфинал ЧМ-2026 после тяжелейшего матча против Швейцарии в четвертьфинале. Действующие чемпионы мира во главе с Лионельем Месси столкнулись с неожиданным сопротивлением в Канзас-Сити, но проявили характер и продолжили свой путь на турнире. Об этом сообщает Goal.com сообщает портал.

Основное время матча было наполнено драматическими событиями. Несмотря на то, что сборная Швейцарии осталась в меньшинстве, она создала серьезные проблемы аргентинцам. Лишь в дополнительное время подопечные Лионелья Скалони смогли взломать оборону соперника и отпраздновать победу со счетом 3:1. По данным Goal.com, этот успех приблизил Аргентину еще на один шаг ко второму подряд чемпионскому титулу.

После игры Лионель Месси признал, что победа далась нелегко. «Я очень рад победе, это был матч, прошедший в настоящей борьбе. Мы знали, что игра будет напряженной. Эта победа была нам необходима как воздух, чтобы спокойно готовиться неделю перед следующим важным этапом», — сказал восьмикратный обладатель «Золотого мяча».

Историческое противостояние: Месси впервые против Англии

В полуфинале сборную Аргентины ждет Англия под руководством Томаса Тухеля. Этот матч, который пройдет в Атланте, имеет историческое значение для футбольного мира. Дело в том, что Лионель Месси за свою более чем 20-летнюю профессиональную карьеру и более 200 международных матчей еще ни разу не выходил на поле против сборной Англии.

Это противостояние станет для Месси третьим участием в полуфиналах чемпионатов мира. Звезда «Интер Майами», победивший в Катаре в 2022 году, теперь должен преодолеть барьер в виде дисциплинированной сборной Англии, сформированной под руководством немецкого специалиста, на пути к своему очередному финалу. Сборная Англии на этом турнире производит положительное впечатление своей клинической эффективностью.

Лионель Месси через свои социальные сети также высказался о психологическом состоянии команды. «Нам снова пришлось пострадать, но эта команда никогда не перестает верить. Мы снова в четверке сильнейших команд мира! Вперед!», — написал футболист на своей странице в Instagram.

По мнению экспертов, сборная Аргентины выделяется тем, что умеет находить путь к победе даже в тех ситуациях, когда не показывает свою лучшую игру. Этот «боевой характер» сохраняет за ними статус одного из главных фаворитов турнира. Теперь все внимание мира приковано к первому официальному матчу между Месси и Англией в Атланте.

Лионель МессиАргентинаАнглияЖЧ-2026Футбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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