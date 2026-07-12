Отец Холанда недоволен судьей: «Нас просто ограбили»

·3·Спорт
Отец Холанда недоволен судьей: «Нас просто ограбили»

Участие сборной Норвегии на ЧМ-2026 завершилось драматическим поражением от Англии. После матча отец нападающего команды Эрлинга Холанда, Альфи Холанд, не скрывал своего крайнего недовольства судейством.

По его мнению, решения арбитра стали одним из решающих факторов в победе Англии.

«Судья вас спас»

Альфи Холанд после игры сделал резкое заявление, обратившись к сборной Англии.

«Судья вас спас. Теперь надеюсь, что вы выиграете чемпионат мира. Но я считаю, что нас просто ограбили», — сказал он.

Эти слова быстро распространились в социальных сетях и вызвали жаркие споры среди футбольных болельщиков.

Англия победила в дополнительное время

Четвертьфинал чемпионата мира прошел на стадионе «Хард Рок Стэдиум» в Майами-Гарденс, США.

В напряженном и бескомпромиссном поединке сборная Англии обыграла Норвегию в дополнительное время со счетом 2:1 и вышла в полуфинал.

Таким образом, путь норвежцев на мундиале прервался на стадии четвертьфинала.

Холанд впервые не забил

Эрлинг Холанд в этой встрече впервые на ЧМ-2026 не смог забить гол.

Тем не менее, он завершил турнир с высокими результатами:

  • 7 голов;

  • третье место в рейтинге бомбардиров.

На данный момент в этом списке:

  • Лионель Месси — 8 голов;

  • Килиан Мбаппе — 8 голов;

  • Эрлинг Холанд — 7 голов.

Англию теперь ждет Аргентина

После победы в четвертьфинале сборная Англии в полуфинале встретится с Аргентиной.

В то же время критика Альфи Холанда в адрес судейства еще больше усилила дискуссии вокруг этого матча. Ожидается, что футбольная общественность будет еще долго обсуждать не только полуфинал Англии, но и спорные эпизоды четвертьфинала.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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