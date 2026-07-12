За три месяца камеры зафиксировали 1 548 случаев незаконного выброса мусора

·26·Общество
За три месяца камеры зафиксировали 1 548 случаев незаконного выброса мусора

В Узбекистане с помощью камер видеонаблюдения выявляются случаи выброса мусора в неустановленных местах. Агентство по управлению отходами предоставило данные за второй квартал 2026 года.

В апреле, мае и июне система онлайн-мониторинга зафиксировала 1 548 экологических правонарушений.

Из них 1 194 случая связаны с пешеходами. В 354 случаях было установлено, что мусор выбрасывался из транспортных средств.

Общая сумма штрафов, начисленных нарушителям, достигла 123,4 млн сумов. На данный момент 16,9 процента выявленных лиц привлечены к административной ответственности.

По всей республике в режиме реального времени работают более 700 камер. Данная система используется для усиления экологического контроля, оперативного выявления случаев незаконного выброса отходов и привлечения нарушителей к ответственности.

ЧиқиндиЭкологияВидеокузатувЎзбекистонМаъмурий жавобгарликЖарима
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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