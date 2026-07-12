Конфликт Лионеля Месси и арбитра: Аргентина на пороге полуфинала

Действующий чемпион мира сборная Аргентины провела крайне сложный матч четвертьфинала чемпионата мира 2026 года против Швейцарии. Хотя подопечные Лионеля Скалони вырвали победу в дополнительное время со счетом 3:1 и вышли в полуфинал, после игры основное внимание было приковано не к результату, а к острому конфликту между капитаном команды Лионелем Месси и главным арбитром встречи. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Напряженная обстановка в решающие моменты матча привела к открытому конфликту между Лионелем Месси и португальским арбитром ФИФА Жоау Педру Пинейру. Как сообщает издание Goal.com, по ходу встречи звезда «Интер Майами» остался недоволен действиями судьи и предъявил ему жесткие претензии. Кадры этого эпизода вызвали широкое обсуждение в социальных сетях.

«Говори со мной с уважением»: причина конфликта

Инцидент произошел во время подготовки к штрафному удару, который должна была исполнить сборная Швейцарии. Считается, что в тот момент, когда Лионель Месси стоял в «стенке», арбитр Пинейру общался с игроками в слишком агрессивном тоне. Обладатель восьми «Золотых мячей» не смог оставить это без внимания и обратился к судье, выразив свой протест.

Специалисты по чтению по губам во время телетрансляции смогли разобрать, что именно Лионель Месси сказал арбитру. Аргентинский нападающий призвал судью к порядку: «Говори со мной правильно. Не проявляй ко мне неуважения. Я обращаюсь к тебе с уважением, отвечай мне тем же». Этот эпизод еще раз доказал, насколько высоко давление в плей-офф чемпионата мира.

Жоау Педру Пинейру считается одним из самых опытных арбитров на международной арене. 38-летний рефери работает под эгидой ФИФА с 2016 года и обслуживал престижные европейские турниры, включая Лигу чемпионов и матч за Суперкубок УЕФА 2025 года. Однако подобное столкновение с такой легендарной личностью, как Лионель Месси, стало для португальского специалиста серьезным испытанием.

Аргентина идет к чемпионству

Что касается самой игры, сборная Аргентины приложила все усилия, чтобы преодолеть мощное сопротивление Швейцарии. Голы Хулиана Альвареса и Лаутаро Мартинеса обеспечили победу «альбиселесте». Этот успех помог аргентинцам сохранить шансы стать первой командой после сборной Бразилии 1962 года, выигравшей два чемпионата мира подряд.

Лионель Месси остается в центре внимания не только благодаря своему мастерству, но и лидерским качествам на поле, а также защите интересов своей команды в общении с судьями. Многие болельщики расценили этот поступок как шаг, направленный на укрепление командного духа.

Теперь сборную Аргентины ждет крайне серьезное и принципиальное противостояние в полуфинале против Англии. Нет сомнений, что этот матч, который состоится в среду, будет в центре внимания всей мировой футбольной общественности. От Лионеля Месси и его товарищей по команде потребуется вновь показать свою лучшую игру на пути к финалу.