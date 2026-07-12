«Эта Аргентина напоминает команду 1990 года»: Непомнящий о пути к финалу

Бывший главный тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий высоко оценил выход сборной Аргентины в полуфинал ЧМ–2026. По его мнению, команда под руководством Лионелья Скалони преодолевает не только соперников, но и внутренние трудности.

Специалист сравнил нынешнюю Аргентину с составом, который дошел до финала на чемпионате мира 1990 года.

Непомнящий вспомнил Аргентину 1990 года

Валерий Непомнящий отметил, что нынешняя Аргентина напоминает ему команду 1990 года.

На том мундиале аргентинцы нелегко пробились в финал, сталкиваясь с большими трудностями на каждом этапе.

Специалист подчеркнул, что нынешняя команда обладает таким же характером и способностью показывать результат под давлением.

«Такую команду можно только уважать»

Непомнящий отметил, что Аргентина преодолевает не только соперников, но и проблемы в собственной игре.

«Нынешняя сборная Аргентины преодолевает и соперника, и свои собственные трудности. Такую команду можно только уважать и хвалить. Они мне очень нравятся», — сказал он.

Барьер в лице Швейцарии пройден с трудом

В четвертьфинале Аргентина провела сложный матч против Швейцарии.

В основное время победитель не был выявлен, а в дополнительное время действующие чемпионы одержали победу со счетом 3:1.

Этот результат еще раз показал, что команда способна выдерживать давление в решающие моменты.

Теперь впереди Англия

Подопечные Лионелья Скалони в полуфинале выйдут на поле против сборной Англии.

С одной стороны — Аргентина во главе с Месси и Альваресом, с другой — Англия под предводительством Кейна и Беллингема сразятся за путевку в финал.

Оправдает ли себя сравнение Непомнящего или Аргентина в этот раз пройдет дальше, чем в 1990 году — покажет полуфинал.