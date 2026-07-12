Белый дом создал новый научный совет для изучения явлений UAP: Ави Лёб назначен руководителем

Администрация США сформировала новый Научно-консультативный совет с целью систематического изучения неопознанных аномальных явлений (UAP). Возглавить этот авторитетный орган было поручено астрофизику Гарвардского университета Ави Лёбу. Этот шаг свидетельствует о кардинальном изменении подхода Вашингтона к явлениям, которые десятилетиями оставались засекреченными или игнорировались. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Совет будет работать в сотрудничестве с Белым домом, Управлением по разрешению аномалий во всех средах (ААРО) Министерства обороны США, аппаратом Директора национальной разведки (ОДНИ) и ФБР. По данным иксбт.ком, новая структура охватит не только объекты в атмосфере, но и необъяснимые явления в космосе, под водой и в других средах.

Ави Лёб подчеркнул, что деятельность совета будет направлена не на пересмотр старых отчетов, которые невозможно проверить, а на сбор качественных данных и проведение научного анализа с использованием современного оборудования. Ключевой задачей в этом процессе является разработка единых стандартов наблюдений.

Научный подход и состав специалистов

В состав новой структуры вошли не только астрофизики, но и широкий круг специалистов. В ней работают эксперты по измерительным системам, биологи, океанографы, антропологи и даже психологи. Такое разнообразие позволяет всесторонне и объективно оценивать аномальные явления.

По словам одного из членов совета, астрофизика Нандала, к теме UAP будет применена строгая методология, используемая в фундаментальных науках. Это поможет вывести тему из области догадок и слухов на уровень исследований, основанных на конкретных доказательствах.

Ави Лёб известен в научных кругах своими смелыми гипотезами. Он является основателем Галилео Проджект, направленного на поиск технологических следов внеземных цивилизаций. Лёб также вызвал широкие дискуссии своими научными взглядами на вероятность искусственного происхождения межзвездной кометы 3И/ATLAS.

Ожидаемые результаты и финансирование

Научное сообщество встретило эту новость с осторожным оптимизмом. По мнению Марка Родегайера, президента Центра по изучению НЛО имени Дж. Аллена Хайнека, привлечение независимых ученых является важным шагом. Однако эффективность совета будет зависеть от его доступа к данным и возможности публиковать результаты исследований.

По словам Роберта Пауэлла, члена Научной коалиции по изучению UAP (СКУ), еще одной важной задачей совета является содействие в выделении государственных грантов на исследования в этой области. Организация финансирования через Национальный научный фонд США может открыть путь к неожиданным научным открытиям.

Эта инициатива может быть интересна и научным кругам таких стран, как Узбекистан, поскольку новые технологии и методы анализа данных, используемые при изучении аномальных явлений, способствуют развитию фундаментальной физики и астрономии.