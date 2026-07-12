Сильный пожар в Самарканде: район склада «Сатурн» окутал черный дым
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Поступили сообщения о сильном пожаре в Самарканде, в районе за «Темирбозором», известном в народе как склад «Сатурн».
По словам очевидцев, во время пожара в небо поднялся густой черный дым. Фотографии и видео с места происшествия быстро распространились в социальных сетях и вызвали широкое обсуждение.
Согласно предварительным данным, на место происшествия прибыли расчеты службы по чрезвычайным ситуациям и приступили к работам по тушению пожара.
На данный момент официальной информации о причинах возгорания, наличии пострадавших и размере материального ущерба не поступало.
Ожидается, что ответственные ведомства предоставят дополнительную информацию по ситуации.
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы
…