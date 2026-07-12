Эрлинг Холанд о Джуде Беллингеме: Англии и Реалу Мадрид повезло с такой звездой

Вылет сборной Норвегии в четвертьфинале чемпионата мира привлек внимание многих. Однако после матча главной темой стал не только результат, но и настоящее лидерство на поле. Нападающий Манчестер Сити Эрлинг Холанд высоко оценил игру своего близкого друга и бывшего одноклубника Джуда Беллингема, подчеркнув, что сборная Англии должна гордиться наличием такого таланта. Об этом сообщает Goal.com сообщает портал.

В этой встрече сборная Англии одержала победу над Норвегией и вышла в полуфинал. Судьбу матча решил именно звездный игрок Реала Мадрид Джуд Беллингем. Оформив дубль во втором матче подряд, он привел команду под руководством Томаса Тухеля к победе. По данным Goal.com, Эрлинг Холанд, несмотря на горечь поражения, признал мастерство своего друга из стана соперника.

Достойный ответ на критику

В последнее время в футбольном сообществе звучали различные критические мнения относительно эффективности Джуда Беллингема, особенно его результативности. Эрлинг Холанд в своем послематчевом интервью уделил этой теме особое внимание. По его мнению, несправедливо ждать от полузащитника такой же статистики, как у нападающего, но Беллингем все равно справляется с этим.

«Иногда люди обвиняют Джуда в том, что он забивает недостаточно, но он не заслуживает такой критики. Он полузащитник, но при этом забивает, идет вперед и демонстрирует дриблинг. Он игрок мирового класса», — подчеркнул норвежский бомбардир. Эти слова Эрлинга Холанда рассматриваются как символ взаимопонимания и уважения, сложившегося за годы совместных выступлений в составе Боруссии Дортмунд.

Один из лучших в мире

Эрлинг Холанд признался, что в мире очень мало футболистов, способных достичь того уровня игры, который сейчас демонстрирует Джуд Беллингем. Его влияние на поле заметно не только в технических действиях, но и в поднятии общего духа команды. «Реалу Мадрид и сборной Англии очень повезло, что у них есть Джуд Беллингем», — говорит Эрлинг Холанд.

В современном футболе каждый тренер хочет видеть в своем составе такого универсального игрока, как Беллингем. Он не только связующее звено между обороной и атакой, но и лидер, способный взять на себя ответственность в решающие моменты игры. По словам Холанда, любой клуб мира мечтает о таком трансфере.

Эта победа еще больше приблизила сборную Англии к мировому трону. Команда под руководством Томаса Тухеля показывает, что сейчас находится в своей лучшей спортивной форме. Джуд Беллингем же признается одним из главных претендентов на звание лучшего игрока турнира. Хотя для Норвегии турнир завершен, дружеские отношения между Эрлингом Холандом и Джудом Беллингемом стали отдельной темой для футбольных болельщиков.