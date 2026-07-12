Месси сделал важное заявление перед своим первым матчем против Англии

Лионель Месси впервые в своей карьере готовится выйти на поле против сборной Англии. Капитан сборной Аргентины перед полуфиналом ЧМ-2026 подчеркнул, что этот матч имеет особое значение как для него самого, так и для всей команды.

Однако действующие чемпионы подходят к решающему противостоянию на фоне усталости. Месси открыто заявил, что на последних этапах Аргентине дважды приходилось играть дополнительное время, и команда потратила много сил.

«Это будет уникальный матч для меня»

Когда Месси спросили о его первой встрече с Англией, он отметил, что игры против сильных сборных всегда особенные.

«Да, конечно. Игры против сильных сборных всегда особенные. Я еще ни разу не выходил на поле против Англии, поэтому для меня это будет особенный, уникальный матч», — сказал он.

Аргентина потратила много сил

Аргентина нелегко добралась до полуфинала. В последних матчах команде пришлось играть дополнительные таймы.

Месси сделал особый акцент на этом аспекте:

«Это полуфинал чемпионата мира. Теперь мы будем отдыхать и серьезно готовиться к этой игре. Наша команда дважды играла дополнительные таймы и потратила очень много сил».

Главная интрига полуфинала

Ожидается, что противостояние между Англией и Аргентиной станет одним из самых ожидаемых матчей турнира.

С одной стороны на поле выйдут действующие чемпионы во главе с Месси, а с другой — сборная Англии под предводительством Кейна и Беллингема.

Первое испытание Месси против Англии

Для Месси этот матч — не только борьба за путевку в финал, но и еще одна новая страница в его карьере.

Теперь главный вопрос — сможет ли Аргентина, несмотря на усталость, показать еще одну большую игру против Англии?