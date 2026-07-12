Джуд Беллингем спасся от пропуска полуфинала против Аргентины благодаря совету матери

·1·Спорт
Джуд Беллингем спасся от пропуска полуфинала против Аргентины благодаря совету матери

Звезда сборной Англии и «Реал Мадрид» Джуд Беллингем поделился интересными подробностями о своей дисциплине и поведении на поле после победы над Норвегией в четвертьфинале чемпионата мира. Футболист не только оформил дубль и вывел свою команду в полуфинал, но и избежал дисквалификации на важнейший матч против Аргентины во главе с Лионелем Месси. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

Дело в том, что перед игрой с Норвегией у Беллингема была одна желтая карточка, и следующее предупреждение автоматически лишило бы его участия в полуфинале. Как сообщает Goal.com, 23-летний полузащитник признался, что в матче с высокой влажностью во Флориде огромную роль в сохранении самообладания сыграла его мать, госпожа Дениз.

«Мама всю неделю твердила мне: следи за своими словами, подкатами, выражением лица и эмоциями. Можно сказать, она вбила мне в голову, чтобы я не получил желтую карточку. Честно говоря, если вы можете общаться с судьей уважительно, сохранять баланс становится проще», — отметил футболист в послематчевом интервью.

Гонка бомбардиров и разногласия с тренером

Беллингем забил два гола в ворота Норвегии, доведя количество своих мячей на турнире до 6. С этим показателем он сравнялся с капитаном команды Гарри Кейном и отстает всего на два гола от Килиана Мбаппе и Лионеля Месси в борьбе за «Золотую бутсу». Звезда «Реал Мадрид» назвал свою нынешнюю спортивную форму сказочной.

Однако, несмотря на победу, главный тренер сборной Англии Томас Тухель остался недоволен качеством игры. Немецкий специалист назвал технический уровень в Майами «небрежным». Беллингем же не постеснялся выразить свое несогласие с критикой тренера и встал на защиту усилий своей команды.

«Возможно, тренер не понимает, насколько сложно играть в таких тяжелых климатических условиях против таких звезд, как Эрлинг Холанд, Мартин Эдегор и Александр Сёрлот. Не всегда можно победить красиво, сделав тысячу передач, иногда нужно проявить характер и вырвать победу зубами», — сказал Беллингем.

Теперь сборная Англии встретится в полуфинале с Аргентиной. Участие Джуда Беллингема — огромное преимущество для англичан, так как он стал главным оружием команды не только в организации атак, но и в их завершении. Болельщики с нетерпением ждут противостояния Беллингема и Месси в этом матче.

Жуде БеллингэмАнглияРеал МадридЖаҳон ЧемпионатиФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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