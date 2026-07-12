Эрлинг Холанд в ярости из-за решения VAR: Норвегия прощается с чемпионатом мира

·67·Спорт
Эрлинг Холанд в ярости из-за решения VAR: Норвегия прощается с чемпионатом мира

Одна из ярчайших звезд футбольного мира Эрлинг Холанд не стал скрывать своего недовольства после драматичного поражения сборной Норвегии от Англии в четвертьфинале чемпионата мира. В матче, прошедшем на стадионе в Майами, норвежцы уступили со счетом 2:1 и были вынуждены покинуть турнир. Однако после финального свистка основное внимание было приковано не к результату, а к спорному решению арбитров. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Во втором тайме гол, забитый Торбьёрном Лисакером Хеггемом, был отменен после вмешательства системы VAR. Судьи посчитали, что перед взятием ворот Эрлинг Холанд нарушил правила в единоборстве со своим будущим одноклубником по «Манчестер Сити» Эллиотом Андерсоном. Именно этот эпизод стал переломным моментом игры и развеял надежды Норвегии на победу.

Решение VAR и протест Холанда

По сообщению издания Goal.com, 25-летний нападающий в послематчевом интервью отметил, что чувствует себя «опустошенным и раздосадованным». По мнению Холанда, борьба между ним и Эллиотом Андерсоном была обычным игровым моментом, и фиксировать нарушение в таких ситуациях противоречит самой сути футбола. Форвард назвал решение судей крайне «слабым» и необоснованным.

«Честно говоря, сейчас внутри я чувствую пустоту. Думаю, мы заслуживали большего. Я не верю, что в этом эпизоде был фол. Я боролся с Эллиотом Андерсоном, как и в любом другом единоборстве, он упал, и гол отменили. Если это нарушение, то тогда я должен зарабатывать штрафной в каждом матче, в каждой ситуации, потому что меня тоже постоянно толкают и тянут», — подчеркнул Эрлинг Холанд.

Другой игрок сборной Норвегии, полузащитник «Фулхэма» Сандер Берге, также поддержал мнение своего товарища по команде. По его словам, критерии судейства на международной арене становятся все более непонятными. Берге добавил, что если бы в Английской Премьер-лиге давали фолы за такие контакты, то в каждом туре назначались бы десятки пенальти.

Гонка лучших бомбардиров турнира

Несмотря на вылет команды, Эрлинг Холанд остается одним из лучших игроков чемпионата мира по личным показателям. По ходу турнира он сумел забить 7 голов и вошел в тройку лидеров бомбардирской гонки. На данный момент его опережают только Килиан Мбаппе и Лионель Месси, на счету которых по 8 мячей.

Для Норвегии это поражение стало крайне болезненным, ведь на пути к четвертьфиналу команда демонстрировала свою лучшую игру, обыграв таких грандов, как Бразилия. Однако в матче, прошедшем в жаркую погоду в Майами, мелкие детали и решение VAR положили конец мечтам скандинавов о полуфинале. Теперь Холанд сосредоточит свое внимание на новом сезоне в составе «Манчестер Сити» и игре за один клуб с Эллиотом Андерсоном.

Эрлинг ХоландНорвегияЖаҳон ЧемпионатиVARМанчестер Ситй
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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