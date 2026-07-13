ЧМ-2026. Кто будет судить полуфинальный матч Франция — Испания?

Стала известна судейская бригада на одно из самых громких противостояний полуфинала ЧМ-2026. Ожидается, что матч между Францией и Испанией обслужит сальвадорец Иван Бартон.

Большая игра — большая ответственность

ФИФА назначила судейскую бригаду на полуфинальный матч чемпионата мира 2026 года Франция — Испания.

Главным арбитром выступит Иван Бартон. На поле ему будут помогать Дэвид Моран и Антонио Пупиро.

Учитывая статус полуфинала, уровень команд и путевку в финал, этот матч станет серьезным испытанием для судей. В таких играх каждый свисток, каждое решение VAR и даже мелкие фолы могут стать предметом бурных обсуждений.

Судейская бригада

Должность Судья Главный судья Иван Бартон 1-й помощник судьи Дэвид Моран 2-й помощник судьи Антонио Пупиро Четвертый судья Гленн Нюберг Резервный помощник судьи Махбод Бейги

Обязанности четвертого судьи будет выполнять швед Гленн Нюберг. В качестве резервного помощника судьи выступит представитель Швеции Махбод Бейги.

Когда начнется игра?

Полуфинальный матч между Францией и Испанией начнется в ночь с 14 на 15 июля в 00:00 по ташкентскому времени.

Встреча пройдет на стадионе Dallas Stadium. Победитель матча выйдет в финал ЧМ-2026.

Интрига накалена: с одной стороны — мощный состав Франции, с другой — стиль игры Испании, основанный на контроле мяча. Для судьи это не просто «прибежать и свистнуть» — высокий темп, множество единоборств и максимальное давление гарантированы.

Топ-4 команд в полуфинале

Ранее сообщалось, что впервые в полуфинале чемпионата мира участвуют четыре лучшие команды рейтинга ФИФА.

Это делает решающую стадию ЧМ-2026 еще более захватывающей. Ведь в полуфинале встречаются не случайные команды, а самые сильные и стабильные сборные турнира.

Большая возможность для Бартона

Для Ивана Бартона матч Франция — Испания может стать одним из самых престижных в карьере.

Судейство в полуфинале чемпионата мира — это знак огромного доверия к любому арбитру. Теперь от Бартона требуется простое: чувствовать игру, не поддаваться давлению и не останавливать футбол без необходимости.

В полуфинале места для ошибок крайне мало. Одно неверное решение может изменить не только судьбу матча, но и ход обсуждения всего турнира.

Один шаг до финала

Матч между Францией и Испанией является одним из самых ожидаемых событий ЧМ-2026. После объявления судейской бригады интерес к встрече возрос еще больше.

Теперь главный вопрос один: будут ли на поле блистать звезды, или судьбу полуфинала определят дискуссии вокруг решений арбитра?