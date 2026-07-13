Революция в женской команде Арсенала: Слегерс нацелена на омоложение состава и возвращение чемпионского титула

·24·Спорт
Революция в женской команде Арсенала: Слегерс нацелена на омоложение состава и возвращение чемпионского титула

Лондонский клуб «Арсенал» начал период больших перемен в женском футболе. После истечения контрактов со многими ведущими игроками руководство клуба и главный тренер Рене Слегерс решили кардинально обновить состав. Эти изменения направлены не только на омоложение команды, но и на возвращение чемпионского титула Английской женской суперлиги (ВСЛ), который не удавалось завоевать с 2019 года. Об этом сообщает Goal.com сообщает об этом.

Тот факт, что такие звезды, как Бет Мид, Кэти Маккейб и Виктория Пелова, покинули команду во время летнего трансферного окна, удивил многих. Однако «Арсенал» немедленно предпринял шаги, чтобы восполнить их отсутствие. Трансферы опытных, но все еще находящихся в расцвете сил игроков, таких как Джорджия Стануэй и Она Батлье, свидетельствуют о серьезности амбиций клуба. По данным Goal.com, эти трансферы — только начало.

Стратегия омоложения состава

В прошлом сезоне «Арсенал» был признан клубом с самым возрастным составом среди команд ВСЛ. Даже в европейском масштабе только итальянский «Ювентус» «превосходил» лондонцев в этом отношении. Поэтому Рене Слегерс поставила главной задачей снижение среднего возраста команды. Решение расстаться с восемью из девяти самых возрастных футболисток, у которых истекли контракты, является результатом именно этой стратегии.

В настоящее время клуб лидирует в борьбе за 19-летнюю вингера немецкого «РБ Лейпциг» Лизу Баум. Эта талантливая футболистка, вызвавшая интерес у многих европейских грандов, способна сделать линию атаки «Арсенала» еще более быстрой и креативной. Также на радаре лондонцев находится Сальма Паральюэло, у которой истек контракт с «Барселоной».

Баланс опыта и молодости

Несмотря на масштабные изменения, «Арсенал» не отказался от всех опытных игроков. Были продлены соглашения с лидерами команды Ким Литтл (36 лет), Стеф Кэтли (32 года) и Лией Уильямсон (29 лет). Это послужит своего рода школой для молодых новичков. Цель Слегерс — объединить опыт и энергию, чтобы вывести команду на новые высоты.

Хотя «Арсенал» считается самым титулованным клубом в истории английского женского футбола, в последние годы он оставался в тени своих главных конкурентов — «Манчестер Сити» и «Челси». Благодаря новым трансферам и тактическим изменениям клуб планирует достойно выступать не только во внутреннем чемпионате, но и в женской Лиге чемпионов. Ожидается, что для болельщиков эта трансферная кампания станет фундаментом долгожданных побед.

АрсеналФутболТрансферларАнглияАёллар Футболи
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Неймар завершил карьеру в сборной и начал играть в покер в Лас-ВегасеНеймар завершил карьеру в сборной и начал играть в покер в Лас-ВегасеСегодня, 13:34Жорже Жезуш возглавит сборную Португалии: Криштиану Роналду остается в составеЖорже Жезуш возглавит сборную Португалии: Криштиану Роналду остается в составеСегодня, 12:53Килиан Мбаппе против Испании: последний шанс ответить критикамКилиан Мбаппе против Испании: последний шанс ответить критикамСегодня, 12:33Рубен Аморим хочет видеть звезд Манчестер Юнайтед в МиланеРубен Аморим хочет видеть звезд Манчестер Юнайтед в МиланеСегодня, 12:31Может ли Коул Палмер стать новым Эденом Азаром: эксперты назвали причины спада игрокаМожет ли Коул Палмер стать новым Эденом Азаром: эксперты назвали причины спада игрокаСегодня, 12:19Конфликт между Джудом Беллингемом и Томасом Тухелем: что происходит в сборной АнглииКонфликт между Джудом Беллингемом и Томасом Тухелем: что происходит в сборной АнглииСегодня, 12:10
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе
«Манчестер Сити» опубликовал пост, посвященный Хусанову и Узбекистану
«Манчестер Сити» опубликовал пост, посвященный Хусанову и Узбекистану