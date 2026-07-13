Революция в женской команде Арсенала: Слегерс нацелена на омоложение состава и возвращение чемпионского титула

Лондонский клуб «Арсенал» начал период больших перемен в женском футболе. После истечения контрактов со многими ведущими игроками руководство клуба и главный тренер Рене Слегерс решили кардинально обновить состав. Эти изменения направлены не только на омоложение команды, но и на возвращение чемпионского титула Английской женской суперлиги (ВСЛ), который не удавалось завоевать с 2019 года. Об этом сообщает Goal.com сообщает об этом.

Тот факт, что такие звезды, как Бет Мид, Кэти Маккейб и Виктория Пелова, покинули команду во время летнего трансферного окна, удивил многих. Однако «Арсенал» немедленно предпринял шаги, чтобы восполнить их отсутствие. Трансферы опытных, но все еще находящихся в расцвете сил игроков, таких как Джорджия Стануэй и Она Батлье, свидетельствуют о серьезности амбиций клуба. По данным Goal.com, эти трансферы — только начало.

Стратегия омоложения состава

В прошлом сезоне «Арсенал» был признан клубом с самым возрастным составом среди команд ВСЛ. Даже в европейском масштабе только итальянский «Ювентус» «превосходил» лондонцев в этом отношении. Поэтому Рене Слегерс поставила главной задачей снижение среднего возраста команды. Решение расстаться с восемью из девяти самых возрастных футболисток, у которых истекли контракты, является результатом именно этой стратегии.

В настоящее время клуб лидирует в борьбе за 19-летнюю вингера немецкого «РБ Лейпциг» Лизу Баум. Эта талантливая футболистка, вызвавшая интерес у многих европейских грандов, способна сделать линию атаки «Арсенала» еще более быстрой и креативной. Также на радаре лондонцев находится Сальма Паральюэло, у которой истек контракт с «Барселоной».

Баланс опыта и молодости

Несмотря на масштабные изменения, «Арсенал» не отказался от всех опытных игроков. Были продлены соглашения с лидерами команды Ким Литтл (36 лет), Стеф Кэтли (32 года) и Лией Уильямсон (29 лет). Это послужит своего рода школой для молодых новичков. Цель Слегерс — объединить опыт и энергию, чтобы вывести команду на новые высоты.

Хотя «Арсенал» считается самым титулованным клубом в истории английского женского футбола, в последние годы он оставался в тени своих главных конкурентов — «Манчестер Сити» и «Челси». Благодаря новым трансферам и тактическим изменениям клуб планирует достойно выступать не только во внутреннем чемпионате, но и в женской Лиге чемпионов. Ожидается, что для болельщиков эта трансферная кампания станет фундаментом долгожданных побед.