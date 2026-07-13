Родри призвал Ламина Ямаля к спокойствию: испытывает ли звезда сборной Испании давление?

Капитан сборной Испании Родри перед полуфиналом чемпионата мира обратился к самой молодой звезде команды Ламину Ямалю, призвав его контролировать волнение и излишнее беспокойство на поле. Полузащитник «Манчестер Сити», подчеркивая исключительную важность игры таланта «Барселоны» для команды, отметил, что его чрезмерное стремление проявить себя иногда идет во вред. Об этом сообщает Goal.com.

Перед важнейшим матчем против Франции Родри уделил внимание психологическому состоянию юного нападающего. По его мнению, 19-летний футболист немного нервничает из-за сильного желания доказать свое мастерство, что мешает его естественным взрывным действиям на фланге. Как сообщает Goal.com, Родри, высоко оценивая интеллект Ямаля, дает ему советы как опытный наставник.

Баланс опыта и молодости

«Он для нас очень важный игрок как с мячом, так и без него. Ламин — очень умный парень, но иногда его беспокойство (анксиетй) из-за желания доказать свою состоятельность заставляет его торопиться. Не стоит забывать, что ему всего 19 лет, и в определенные моменты игры нам нужно его успокаивать», — отметил Родри в интервью после четвертьфинала.

Хотя Ламин Ямаль вошел в историю как самый молодой европейский футболист, одержавший 10 побед на крупных турнирах, на этом чемпионате мира возникают вопросы относительно его эффективности. Футболист, приехавший на турнир с небольшой травмой, не может полностью продемонстрировать свою яркую форму из Ла Лиги и часто оказывается изолированным у штрафной площади соперника.

Тем не менее, юный нападающий спокойно отреагировал на критику. По его словам, личная статистика не важнее командного успеха. «Если мы выиграем чемпионат мира, никто не вспомнит, сколько голов я забил. Я рад, что своими действиями отвлекаю защитников соперника и создаю свободное пространство для своих товарищей по команде», — говорит Ямаль.

Рост после Евро-2024

Родри признал, что после победы на чемпионате Европы Ямаль значительно повзрослел. Теперь его воспринимают не как неожиданное открытие, а как сформировавшегося и ведущего игрока команды. По словам капитана, молодой футболист постоянно готов работать над собой и прислушиваться к советам старших.

«Он показал свою зрелость на Евро-2024. Сейчас он стал еще на два года взрослее, и то, что он делает в этом возрасте, нас не удивляет. В плане чтения игры ему еще есть чему учиться, это естественно для его возраста. Самое главное, что он умеет слушать и своим отношением подает пример всем», — добавил Родри.

Ожидается, что полуфинальный матч между Испанией и Францией станет не только столкновением двух грандов, но и серьезным испытанием, которое покажет, насколько такие молодые таланты, как Ламин Ямаль, способны выдерживать огромное давление.