Хаби Алонсо положил конец слухам о переходе Энцо Фернандеса в Реал Мадрид

Новый главный тренер «Челси» Хаби Алонсо прояснил вопросы относительно будущего аргентинского полузащитника Энцо Фернандеса. В то время как в последние недели участились сообщения о возможном переходе игрока в мадридский «Реал», тренер твердо заявил о своем намерении сохранить главную звезду в составе. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

44-летний специалист, недавно возглавивший лондонский клуб, на своей первой пресс-конференции остановился на новом проекте команды и изменениях в составе. По его словам, Энцо Фернандес занимает центральное место в планах команды на будущее, и его трансфер не рассматривается.

Диалог между тренером и футболистом

Хаби Алонсо подтвердил, что лично беседовал с Энцо Фернандесом, однако предпочел сохранить детали разговора в секрете. На короткий и лаконичный вопрос журналистов о том, хочет ли он оставить игрока в команде, тренер ответил «Да». Это показывает, что домыслы о трансфере беспочвенны.

Согласно информации, агент футболиста начал рассматривать другие варианты в летнее трансферное окно. Несмотря на то, что сообщения об интересе испанского гранда обеспокоили болельщиков «Челси», бывший наставник «Байера» заявил, что взял ситуацию под контроль.

Долгосрочный план и цели

У руководства «Челси» есть веские юридические основания не продавать Энцо Фернандеса. Действующий контракт 25-летнего футболиста с клубом подписан до июня 2032 года. Это позволяет лондонцам диктовать свои условия в любых переговорах.

Хаби Алонсо намерен перестроить команду и восстановить менталитет победителей. По его словам, возвращение клуба на европейскую арену является главной задачей. «Чтобы достичь этой цели, мы должны сделать много вещей правильно. Моя главная задача — определить, как мы хотим играть и как подходить к каждому матчу», — добавил тренер.

В настоящее время Энцо Фернандес успешно выступает в составе сборной Аргентины в отборочном турнире к Чемпионату мира 2026 года. После турнира он уйдет в краткосрочный отпуск, а в конце июля ожидается, что он присоединится к тренировкам под руководством Хаби Алонсо. «Челси» готовится начать новый сезон с совершенно новой энергией и переменами.