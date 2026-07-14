Сыграет ли Килиан Мбаппе против Испании? Дидье Дешам принял окончательное решение

·73·Спорт
Сыграет ли Килиан Мбаппе против Испании? Дидье Дешам принял окончательное решение

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам развеял опасения по поводу капитана команды Килиана Мбаппе перед полуфиналом чемпионата мира против Испании. На фоне участившихся сообщений о том, что нападающий может пропустить матч из-за травмы лодыжки, тренер подтвердил, что его состояние стабильно. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Килиан Мбаппе покинул поле на 77-й минуте четвертьфинального матча против Марокко из-за травмы ноги. После этого его работа отдельно от основной группы на тренировке в понедельник вызвала у многих сомнения. Как сообщает издание RMC Sport, футболист все еще испытывает боли в области лодыжки, однако тренерский штаб считает это ожидаемым процессом.

Издание The Athletic приводит слова Дешама на пресс-конференции, где тренер объяснил, что план тренировок Мбаппе является лишь частью процесса восстановления. «Он чувствует себя хорошо. Как и другие футболисты, он имеет право выполнить определенное упражнение не 20 минут, а 15. Это не означает, что у него есть серьезные проблемы со здоровьем», — сказал специалист.

Другие изменения в составе и конкуренция

Еще одна хорошая новость для сборной Франции — возвращение в строй полузащитника Орельена Тчуамени. Несмотря на то, что последний матч он провел на скамейке запасных, Дешам отметил улучшение его состояния. Наличие такого опытного игрока в центре полузащиты крайне важно, особенно в матче против Испании, которая делает ставку на контроль мяча.

По данным Goal.com, Килиан Мбаппе на данный момент лидирует в гонке бомбардиров турнира с 8 голами. Хотя его главный конкурент Лионель Месси забил столько же, Мбаппе имеет преимущество по количеству голевых передач. По этой причине выход капитана на поле важен не только для командного результата, но и для борьбы за личные награды.

Полуфинальный матч между Испанией и Францией находится в центре внимания всей мировой футбольной общественности. По словам Дешама, команда готовится в полном составе и в боевом духе. Ожидается, что Мбаппе выйдет в стартовом составе, что значительно усилит атакующий потенциал французов.

ФранцияИспанияКилиан МбаппеЧемпионат МираДидье Дешам
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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