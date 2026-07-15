Томас Тухель раскрыл план по нейтрализации угрозы со стороны Лионеля Месси

Перед полуфиналом чемпионата мира главный тренер сборной Англии Томас Тухель поделился своими мыслями. Немецкий специалист подчеркнул, что у него есть четкий план по нейтрализации угрозы, исходящей от капитана сборной Аргентины Лионеля Месси. По мнению Тухеля, «три льва» уже продемонстрировали свой оборонительный потенциал, нейтрализовав Эрлинга Холанда в четвертьфинале. Об этом сообщает Goal.com сообщает об этом.

Сборная Англии в четвертьфинале преодолела барьер в лице Норвегии, практически не оставив шансов одному из самых опасных нападающих турнира Эрлингу Холанду. Томас Тухель уверен, что именно такой стиль игры и тактическая дисциплина помогут в противостоянии с Лионелем Месси. По словам тренера, несмотря на уникальный стиль игры аргентинской звезды, его можно остановить за счет командных действий.

Тактический подход и уникальность Месси

Лионель Месси каждый раз, выходя на поле, демонстрирует свое невероятное мастерство. Он мастер поиска свободных зон и создания неожиданных ситуаций. Мы должны играть смело вокруг него и перекрывать линии передач. Он футболист, совершенно не похожий на Эрлинга Холанда, но мы найдем достойный способ противостоять Месси, как это сделали с Эрлингом», — цитирует Тухеля издание Goal.com.

39-летний Лионель Месси готовится провести свой 206-й матч на международном уровне. Ожидается, что его опыт и сохраняющийся высокий уровень станут главной головной болью для англичан. Однако капитан сборной Англии Гарри Кейн подчеркивает, что фокусироваться только на одном игроке было бы ошибкой.

Исторический результат Гарри Кейна и командный дух

Для нападающего «Баварии» Гарри Кейна этот полуфинал имеет особое значение. Проведя 121-й матч за сборную Англии, он станет полевым игроком с наибольшим количеством матчей в истории национальной команды, обойдя таких легенд, как Уэйн Руни (120) и Дэвид Бекхэм (115). Кейн отметил, что командная победа и долгожданный чемпионский титул важнее личных рекордов.

«Мы выходим на поле не только против Месси, но и против целостной сборной Аргентины. Он один из лучших футболистов мира, но в составе соперника хватает и других мастеровитых исполнителей. Для меня это воплощение детской мечты — сыграть в полуфинале чемпионата мира против действующих чемпионов», — сказал Гарри Кейн.

После неудач на чемпионате мира 2018 года и последних чемпионатах Европы сборная Англии наконец нацелена на завоевание главного трофея крупного турнира. Матч против Аргентины в Атланте, несомненно, станет одной из центральных игр турнира. Тухель и его подопечные полны решимости остановить «магию» Месси и обеспечить себе путевку в финал.