Томас Тухель раскрыл план по нейтрализации угрозы со стороны Лионеля Месси

·37·Спорт
Томас Тухель раскрыл план по нейтрализации угрозы со стороны Лионеля Месси

Перед полуфиналом чемпионата мира главный тренер сборной Англии Томас Тухель поделился своими мыслями. Немецкий специалист подчеркнул, что у него есть четкий план по нейтрализации угрозы, исходящей от капитана сборной Аргентины Лионеля Месси. По мнению Тухеля, «три льва» уже продемонстрировали свой оборонительный потенциал, нейтрализовав Эрлинга Холанда в четвертьфинале. Об этом сообщает Goal.com сообщает об этом.

Сборная Англии в четвертьфинале преодолела барьер в лице Норвегии, практически не оставив шансов одному из самых опасных нападающих турнира Эрлингу Холанду. Томас Тухель уверен, что именно такой стиль игры и тактическая дисциплина помогут в противостоянии с Лионелем Месси. По словам тренера, несмотря на уникальный стиль игры аргентинской звезды, его можно остановить за счет командных действий.

Тактический подход и уникальность Месси

«Лионель Месси каждый раз, выходя на поле, демонстрирует свое невероятное мастерство. Он мастер поиска свободных зон и создания неожиданных ситуаций. Мы должны играть смело вокруг него и перекрывать линии передач. Он футболист, совершенно не похожий на Эрлинга Холанда, но мы найдем достойный способ противостоять Месси, как это сделали с Эрлингом», — цитирует Тухеля издание Goal.com.

39-летний Лионель Месси готовится провести свой 206-й матч на международном уровне. Ожидается, что его опыт и сохраняющийся высокий уровень станут главной головной болью для англичан. Однако капитан сборной Англии Гарри Кейн подчеркивает, что фокусироваться только на одном игроке было бы ошибкой.

Исторический результат Гарри Кейна и командный дух

Для нападающего «Баварии» Гарри Кейна этот полуфинал имеет особое значение. Проведя 121-й матч за сборную Англии, он станет полевым игроком с наибольшим количеством матчей в истории национальной команды, обойдя таких легенд, как Уэйн Руни (120) и Дэвид Бекхэм (115). Кейн отметил, что командная победа и долгожданный чемпионский титул важнее личных рекордов.

«Мы выходим на поле не только против Месси, но и против целостной сборной Аргентины. Он один из лучших футболистов мира, но в составе соперника хватает и других мастеровитых исполнителей. Для меня это воплощение детской мечты — сыграть в полуфинале чемпионата мира против действующих чемпионов», — сказал Гарри Кейн.

После неудач на чемпионате мира 2018 года и последних чемпионатах Европы сборная Англии наконец нацелена на завоевание главного трофея крупного турнира. Матч против Аргентины в Атланте, несомненно, станет одной из центральных игр турнира. Тухель и его подопечные полны решимости остановить «магию» Месси и обеспечить себе путевку в финал.

АнглияАргентинаЛионель МессиГарри КейнТомас Тухель
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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