Geely представила новый электромобиль ЭКс2: доступный хэтчбек для европейского рынка

·16·Авто
Geely представила новый электромобиль ЭКс2: доступный хэтчбек для европейского рынка

Бренд Geely, один из крупнейших автопроизводителей Китая, вывел на международный рынок свой новый компактный электрический хэтчбек — модель ЭКс2. Ожидается, что благодаря своей доступной цене и техническим характеристикам этот автомобиль составит серьезную конкуренцию таким ведущим европейским моделям, как Renault 5 и Volkswagen ИД Поло. Этот компактный электромобиль занимает важное место в стратегии глобального расширения бренда. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщает об этом.

Согласно данным иксбт.ком, модель Geely ЭКс2 предлагается в трех комплектациях: Pro, Max и Ultra. Базовая версия Pro выходит на рынок по цене 20 990 фунтов стерлингов (около 26 500 долларов). Эта модификация оснащена аккумулятором емкостью 35 кВт·ч и электродвигателем мощностью 80 л.с., что позволяет преодолевать до 250 километров (155 миль) на одном заряде. Этот показатель считается весьма удобным для передвижения в городских условиях.

Технические возможности и дизайн интерьера

Комплектация Max оснащена батареей емкостью 47 кВт·ч и двигателем мощностью 114 л.с. Это позволяет увеличить запас хода автомобиля до 344 километров. Интерьер автомобиля дополнен современными технологиями: на центральной панели расположен большой 14,6-дюймовый сенсорный дисплей. Система поддерживает Apple КарПлай и Android Auto в стандартной комплектации, что позволяет водителям легко интегрировать свои смартфоны с автомобилем.

Топовая версия Ultra отличается дополнительными удобствами. В ней предусмотрены атмосферная подсветка салона, система камер кругового обзора на 360 градусов, а также функции подогрева передних сидений и рулевого колеса. С помощью этой модели Geely стремится зарекомендовать себя как качественный и технологичный, но при этом конкурентоспособный по цене бренд.

Грандиозные планы бренда Geely

Компания Geely планирует расширить свою модельную линейку до 10 моделей к 2029 году и достичь годового объема продаж в 100 000 единиц к 2030 году. Для сравнения, южнокорейскому бренду Kia потребовались десятилетия, чтобы достичь подобных результатов. Тот факт, что на китайском рынке модель ЭКс2 была продана тиражом 450 000 экземпляров только за прошлый год, свидетельствует о ее высокой популярности.

Генеральный менеджер Geely Ауто УК Майкл Янг отметил, что главным преимуществом автомобиля является соотношение цены и качества. Компания представляет этот хэтчбек как достойную альтернативу европейским брендам, ориентированным на массовый рынок. Учитывая, что бренд Geely активно развивается и на рынке Узбекистана, появление подобных компактных и экономичных моделей в будущем может стать интересным выбором и для местных потребителей.

GeelyEX2ЭлектромобильАвтоновостиКитайские Автомобили
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Sardor Ergashev
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