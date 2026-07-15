Герой в тени Джуда Беллингема и Гарри Кейна: новый двигатель сборной Англии

·43·Спорт
Герой в тени Джуда Беллингема и Гарри Кейна: новый двигатель сборной Англии

По мере того как чемпионат мира 2026 года входит в решающую стадию, основное внимание в пути сборной Англии к полуфиналу приковано к таким звездам, как Джуд Беллингем и Гарри Кейн. Однако, по мнению экспертов, за успехами команды стоят игроки, которые остаются вне поля зрения СМИ, но выполняют огромный объем черновой работы. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Звезда «Реал Мадрида» Джуд Беллингем и бомбардир «Баварии» Гарри Кейн забили по шесть голов, вытащив команду в полуфинал. В интервью Goal.com бывший защитник сборной Англии Гари Паллистер особо отметил Эллиота Андерсона как «невидимого героя», создающего фундамент для успеха этих звезд. Он подчеркнул, что новый игрок «Манчестер Сити» демонстрирует образец трудолюбия в центре поля.

Новая сила в центре поля

Эллиот Андерсон с трансферной стоимостью 116 миллионов фунтов стерлингов укрепил свои позиции не только на клубном уровне, но и в сборной. Его надежная игра в опорной зоне, точность в отборе мяча и организации атак стали жизненно важными для команды Томаса Тухеля. По словам Паллистера, именно то, что Андерсон берет на себя «грязную работу», позволяет Беллингему и Кейну действовать более свободно.

«Возможно, это Андерсон. Подписав контракт с «Манчестер Сити», он определил свое будущее. Его трудолюбие в матчах против Мексики и других играх, активность в борьбе за мяч меня поразили. В таких высокогорных районах, при высокой влажности и жаре выполнять такой объем работы под силу не каждому», — говорит Гари Паллистер.

В полуфинале сборная Англии встретится с действующим чемпионом мира — Аргентиной. Южноамериканцы во главе с Лионелем Месси не намерены легко расставаться со своим титулом. В таких матчах высокого давления, наряду с мастерством звезд под 9-м и 10-м номерами, решающим фактором может стать работа таких выносливых футболистов, как Андерсон.

Гари Паллистер также добавил, что немного сожалеет о том, что Андерсон не перешел в «Манчестер Юнайтед», однако отметил, что «красные дьяволы» не предпринимали серьезных попыток для этого трансфера. Как бы то ни было, молодой полузащитник уже стал неотъемлемой частью сборной Англии. Его физическая подготовка и тактическая дисциплина поддерживают баланс в системе Тухеля.

В заключение стоит сказать, что в походе Англии к чемпионству важную роль играют не только голы, но и «битвы» в центре поля. Если Эллиот Андерсон продемонстрирует свою высокую работоспособность и в матче против Аргентины, путь Беллингема и Кейна к финалу станет еще более ясным.

АнглияЧемпионат МираЭллиот АндерсонДжуд БеллингемГарри Кейн
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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