Главный тренер сборной Испании прокомментировал травмы Ламина Ямаля и Педро Порро

·0·Спорт
Главный тренер сборной Испании прокомментировал травмы Ламина Ямаля и Педро Порро

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте после победы над Францией в полуфинале чемпионата мира развеял опасения по поводу здоровья лидеров команды Ламина Ямаля и Педро Порро. В матче, завершившемся со счетом 2:0, оба футболиста выглядели так, будто испытывали физические проблемы. Об этом сообщает Goal.com сообщает об этом.

По ходу встречи юная звезда «Барселоны» Ламин Ямаль несколько раз прихрамывал, что обеспокоило болельщиков. Однако на послематчевой пресс-конференции Луис де ла Фуэнте сообщил, что поговорил с врачами и у 17-летнего нападающего не выявлено серьезных травм. По его словам, футболист будет готов к финальному матчу, который состоится в воскресенье.

Ситуация с защитником Педро Порро может быть несколько сложнее. Игрок «Тоттенхэма» был вынужден покинуть поле на 85-й минуте из-за мышечной боли, его заменил Маркос Льоренте. Тренер отметил, что состояние Порро может быть связано с переутомлением, а окончательный вердикт будет вынесен после медицинского обследования.

Мысли Луиса де ла Фуэнте о победе

Согласно сообщению Goal.com, тренер выразил гордость тактическим и физическим ростом своей команды. По его мнению, победа над чемпионами мира 2018 года — это не просто удача, а результат глубоко укоренившегося таланта и труда в испанской футбольной системе.

«Я поражен тем, на что способна эта команда, и наши возможности для развития безграничны. Это не случайность: это результат таланта, труда, самоотдачи и стойкости. Мы знали, что должны прибавлять от матча к матчу по ходу турнира, и сейчас находимся в отличной форме как в игровом, так и в физическом плане», — подчеркнул наставник испанцев.

Луис де ла Фуэнте считает испанских футболистов лучшими в мире по пониманию игры. По его словам, этот успех принадлежит не только сборной, но и всем клубам и тренерам страны. Несмотря на радость от выхода в финал, команда чувствует, что цель еще не достигнута полностью.

«Финал — это не место для громких слов, его нужно играть и выигрывать. Нас ждет самое сложное препятствие. Я ценю пройденный путь, именно он сделал нас сильнее и позволяет осознать наши достижения», — заключил специалист.

Сборная Испании теперь ждет своего соперника в решающем матче чемпионата мира 2026 года. Тот факт, что Ламин Ямаль здоров, несомненно, значительно повышает шансы «Красной фурии» на чемпионство.

ИспанияЛамин ЯмальЛуис Де Ла ФуэнтеЧемпионат МираФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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