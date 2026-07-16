Финал ЧМ-2026: каковы шансы в противостоянии Аргентины и Испании?

·0·Спорт
Финал ЧМ-2026: каковы шансы в противостоянии Аргентины и Испании?

В решающем финале чемпионата мира футбольных болельщиков ждет настоящая классика. С одной стороны — действующий чемпион мундиаля, опытная и боевитая Аргентина во главе с Лионелем Месси, а с другой — нынешний король Европы, Испания, блистающая звездами нового поколения.

Как оценивают шансы аналитики и букмекерские конторы перед этим матчем? Давайте проанализируем сильные стороны обеих команд и определим фаворита.

Аргентина: «фактор Месси» и характер финалистов

Главное преимущество Аргентины — их менталитет победителей и сплоченность состава. Под руководством Лионеля Скалони команда отлично научилась побеждать в финалах.

  • Психологическое превосходство: Как показал полуфинал против Англии, команда не ломается даже в сложных ситуациях и борется до последней секунды.

  • Космическая форма Месси: Записав на свой счет 8 голов и 4 ассиста на ЧМ-2026, Лео проводит один из лучших мундиалей в своей карьере. Остановить его — задача, которая станет настоящей головной болью для обороны Испании.

  • Сбалансированный состав: Такие игроки, как Лаутаро Мартинес, Алексис Мак Аллистер и Родриго Де Пауль, создают идеальные условия для Месси в центре поля и в атаке.

Испания: скорость, молодость и системный футбол

Сборная Испании на этом мундиале показывает самый содержательный и зрелищный футбол. Система Луиса де ла Фуэнте смогла отлично объединить индивидуальное мастерство и командную игру.

  • Скоростные фланги: Быстрые перемещения Ламина Ямаля и Нико Уильямса на флангах создают серьезную угрозу для относительно медлительных защитников Аргентины (например, Отаменди или Тальяфико).

  • Контроль центра поля: Полузащита во главе с Родри легко берет игру под свой контроль. Это может заставить Аргентину много бегать без мяча и быстро устать.

  • Глубина состава: У Испании больше исполнителей, способных выйти на замену и изменить исход матча.

Сравнительный анализ двух команд перед финалом

Показатели

Аргентина

Испания

Основная тактика

Эластичные 4-4-2 или 4-3-3 (свобода для Месси)

Скоростные 4-3-3 (акцент на фланговые атаки)

Сильная сторона

Опыт финалов и сильный дух

Высокий темп, дриблинг и техническое превосходство

Вероятная слабость

Скорость защитников (против молодых соперников)

Недостаток опыта в финалах

Главные звезды

Лионель Месси, Лаутаро Мартинес

Родри, Ламин Ямаль, Нико Уильямс

Прогнозы букмекеров и экспертов: кто фаворит?

По мнению мировых экспертов, явного фаворита в финале нет. Шансы практически равны — 50/50, или с небольшим преимуществом 51/49 в пользу Испании.

Заключение экспертов: Испания выглядит фаворитом по темпу игры, физической подготовке и командному прессингу. Однако у Аргентины есть Месси, способный решить исход финала одним действием. Если игра будет равной и дойдет до дополнительного времени или серии пенальти, шансы Аргентины на чемпионство резко возрастают за счет психологического преимущества и опыта.

Как бы то ни было, нас ждет один из самых напряженных и незабываемых финалов в истории футбола XXI века!

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Словесная перепалка между Джудом Беллингемом и Лионельем Месси: что сказал английский звездный игрокСловесная перепалка между Джудом Беллингемом и Лионельем Месси: что сказал английский звездный игрокСегодня, 15:17Величайший результат на ЧМ-2026: после вчерашней победы Месси установил абсолютный рекорд!Величайший результат на ЧМ-2026: после вчерашней победы Месси установил абсолютный рекорд!Сегодня, 14:54Болезненное обращение Беллингема: «Простите нас»Болезненное обращение Беллингема: «Простите нас»Сегодня, 14:50Гордон признался, что осознал одну истину, сыграв против МессиГордон признался, что осознал одну истину, сыграв против МессиСегодня, 14:45Челси подвергся критике за ошибку в социальных сетяхЧелси подвергся критике за ошибку в социальных сетяхСегодня, 14:39Перед финалом Аргентине грозят дисциплинарные санкции...Перед финалом Аргентине грозят дисциплинарные санкции...Сегодня, 14:34
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе