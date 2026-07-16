«Динамо» усилилось игроком из Боснии: трансфер официально объявлен

Самаркандский клуб «Динамо» в летнее трансферное окно усилил свой состав новым легионером. Полузащитник из Боснии и Hzеговины Харис Хайдаревич присоединился к команде в качестве свободного агента.

Контракт подписан до конца 2027 года

«Динамо» официально объявило о заключении контракта с 27-летним футболистом, который будет действовать до 31 декабря 2027 года. Поскольку срок действия контракта Хайдаревича с предыдущим клубом истек, он перешел в стан самаркандцев бесплатно.

Ожидается, что полузащитник усилит конкуренцию в центре поля и создаст дополнительные возможности для организации атак.

Три сезона в Сербии

Последние три сезона Хайдаревич провел в сербском клубе «Радник Сурдулица». В составе этой команды он принял участие в 107 матчах во всех турнирах и забил 12 голов. 1 июля футболист официально покинул сербский клуб.

Он в основном действует на позиции центрального и опорного полузащитника, при необходимости может сыграть и на более атакующей позиции.

В каких клубах играл Хайдаревич?

Боснийский футболист начал свою профессиональную карьеру на родине. Он является воспитанником сараевского клуба «Железничар», за который выступал на протяжении нескольких сезонов.

Также Хайдаревич выступал за турецкий клуб «Болуспор». В 2023 году он перешел в «Радник Сурдулица», где регулярно выходил на поле в чемпионате Сербии.

Информация Показатель Возраст 27 Амплуа Полузащитник Предыдущий клуб «Радник Сурдулица» Результат в «Раднике» 107 матчей, 12 голов Контракт с «Динамо» до 31 декабря 2027 года

Центральная линия «Динамо» станет сильнее

Опыт Хайдаревича может сыграть важную роль для «Динамо» во второй части сезона. Ожидается, что благодаря своим навыкам контроля мяча, борьбы в центре поля и подключения к атакам из глубины, он усилит игру самаркандцев.

Теперь главный вопрос — как быстро боснийский полузащитник сможет адаптироваться к Суперлиге Узбекистана?

Как вы считаете, сможет ли Харис Хайдаревич стать ключевым игроком «Динамо»?