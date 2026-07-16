«Согдиана» проснулась в Заамине: Люпчо Дориев снова забил

В 12-м туре Суперлиги Узбекистана «Согдиана» завоевала важные три очка. Джизакцы обыграли «Хорезм» в Заамине со счетом 2:0, сделав большой шаг к выходу из опасной зоны в турнирной таблице.

Автогол принес преимущество «Согдиане»

С первых минут встречи хозяева поля попытались взять инициативу в свои руки. Счет был открыт на 19-й минуте — согласно протоколу матча, футболист «Хорезма» Аббос Отахонов срезал мяч в собственные ворота.

Быстрый гол позволил подопечным Улугбека Бакаева продолжить игру более спокойно. «Хорезм» же до перерыва так и не смог сравнять счет.

Дориев забил свой восьмой гол в сезоне

Спустя пять минут после начала второго тайма Люпчо Дориев увеличил преимущество хозяев. Футболист из Северной Македонии поразил ворота соперника на 50-й минуте, установив окончательный счет.

Это стал восьмой гол Дориева в текущем сезоне Суперлиги. Таким образом, лидер «Согдианы» укрепил свои позиции на первом месте в гонке бомбардиров. Его ближайшие преследователи на данный момент забили по шесть мячей.

Джизакцы поднялись на три строчки вверх

Перед 12-м туром «Согдиана» с 9 очками занимала 15-е место. После победы над «Хорезмом» количество очков команды достигло 12, и джизакцы поднялись на 12-ю строчку.

«Хорезм» же с 13 очками остался на 10-м месте. Ургенчцы потерпели четыре поражения в 12 играх.

Основные данные матча

Соревнование Суперлига, 12-й тур Встреча «Согдиана» — «Хорезм» Счет 2:0 Дата 16 июля Место Заамин Голы автогол, 19; Люпчо Дориев, 50 Очки «Согдианы» 12 Очки «Хорезма» 13

Для «Согдианы» эта победа стала не просто тремя очками, но и важным психологическим импульсом перед второй частью сезона. Теперь команде Улугбека Бакаева необходимо показывать стабильные результаты, чтобы еще дальше оторваться от нижней части таблицы.

Как вы думаете, сможет ли Люпчо Дориев стать лучшим бомбардиром Суперлиги по итогам сезона?