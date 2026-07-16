Uber покупает платформу Деливерй Херо за 14,8 миллиарда долларов

Компания Uber, один из крупнейших в мире операторов услуг транспорта и доставки, достигла официального соглашения о покупке немецкого бренда Деливерй Херо. Общая стоимость сделки составляет 14,8 миллиарда долларов, и ожидается, что она почти удвоит долю Uber на мировом рынке. В результате этого стратегического шага компания выйдет на 100 новых рынков в Европе, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке и Азии. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

По данным иксбт.ком, сделка будет полностью реализована в форме обмена акциями. Кроме того, Деливерй Херо подписала отдельное соглашение о продаже своего бизнеса в 14 странах, где уже присутствует сервис Uber Эатс, нью-йоркской инвестиционной фирме ССВ Партнерс за 1,6 миллиарда долларов. Этот шаг может помочь снизить возражения антимонопольных органов на рынке.

Новое соотношение сил на мировом рынке

В настоящее время Uber уже является одним из крупнейших акционеров Деливерй Херо. Для успешного завершения сделки Uber должен получить долю не менее 50 процентов плюс одна акция. Еще один крупный акционер — компания Просус — также согласилась продать свою 17-процентную долю. Если все процессы завершатся успешно, Uber станет крупнейшей в мире платформой доставки за пределами Китая.

Это расширение даст Uber огромное преимущество в борьбе с основными конкурентами, такими как DoorDash и Джуст Эат. Компания стремится активно развивать не только доставку еды, но и услуги мобильности (мобилитй) в новых регионах. Это создаст для пользователей возможность пользоваться большим количеством услуг в рамках единой экосистемы.

Стратегические цели и планы на будущее

Согласно заявлению генерального директора Uber Дары Хосровшахи, это слияние создаст долгосрочную ценность для клиентов и акционеров. «Мы почти удвоим количество рынков, на которых совместно предлагаем транспортные услуги и услуги доставки. Это послужит расширению нашей проверенной платформы в глобальном масштабе», — подчеркнул он.

Подобные крупные сделки могут косвенно повлиять и на Узбекистан, и на регион Центральной Азии. Экспансия глобальных гигантов станет стимулом для усиления конкуренции в сфере региональной логистики и сервисов доставки, ускорит внедрение новых технологий и повысит качество обслуживания. Ожидается, что сделка будет проверена антимонопольными органами разных стран.

Подводя итог, можно сказать, что эта покупка стоимостью 14,8 миллиарда долларов стала одним из крупнейших событий года в мире технологий. Uber сделал важнейший шаг на пути к трансформации своей бизнес-модели из сервиса пассажирских перевозок в полноценную логистическую и сервисную экосистему.