Uber покупает платформу Деливерй Херо за 14,8 миллиарда долларов
Компания Uber, один из крупнейших в мире операторов услуг транспорта и доставки, достигла официального соглашения о покупке немецкого бренда Деливерй Херо. Общая стоимость сделки составляет 14,8 миллиарда долларов, и ожидается, что она почти удвоит долю Uber на мировом рынке. В результате этого стратегического шага компания выйдет на 100 новых рынков в Европе, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке и Азии. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .
По данным иксбт.ком, сделка будет полностью реализована в форме обмена акциями. Кроме того, Деливерй Херо подписала отдельное соглашение о продаже своего бизнеса в 14 странах, где уже присутствует сервис Uber Эатс, нью-йоркской инвестиционной фирме ССВ Партнерс за 1,6 миллиарда долларов. Этот шаг может помочь снизить возражения антимонопольных органов на рынке.
Новое соотношение сил на мировом рынкеВ настоящее время Uber уже является одним из крупнейших акционеров Деливерй Херо. Для успешного завершения сделки Uber должен получить долю не менее 50 процентов плюс одна акция. Еще один крупный акционер — компания Просус — также согласилась продать свою 17-процентную долю. Если все процессы завершатся успешно, Uber станет крупнейшей в мире платформой доставки за пределами Китая.
Это расширение даст Uber огромное преимущество в борьбе с основными конкурентами, такими как DoorDash и Джуст Эат. Компания стремится активно развивать не только доставку еды, но и услуги мобильности (мобилитй) в новых регионах. Это создаст для пользователей возможность пользоваться большим количеством услуг в рамках единой экосистемы.
Стратегические цели и планы на будущееСогласно заявлению генерального директора Uber Дары Хосровшахи, это слияние создаст долгосрочную ценность для клиентов и акционеров. «Мы почти удвоим количество рынков, на которых совместно предлагаем транспортные услуги и услуги доставки. Это послужит расширению нашей проверенной платформы в глобальном масштабе», — подчеркнул он.
Подобные крупные сделки могут косвенно повлиять и на Узбекистан, и на регион Центральной Азии. Экспансия глобальных гигантов станет стимулом для усиления конкуренции в сфере региональной логистики и сервисов доставки, ускорит внедрение новых технологий и повысит качество обслуживания. Ожидается, что сделка будет проверена антимонопольными органами разных стран.
Подводя итог, можно сказать, что эта покупка стоимостью 14,8 миллиарда долларов стала одним из крупнейших событий года в мире технологий. Uber сделал важнейший шаг на пути к трансформации своей бизнес-модели из сервиса пассажирских перевозок в полноценную логистическую и сервисную экосистему.
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