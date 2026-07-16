Дортмундская Боруссия избавилась от опасений по поводу своего основного нападающего Серу Гирасси. Ряд европейских топ-клубов не воспользовались возможностью выплатить относительно низкую сумму отступных, прописанную в контракте футболиста. Это позволяет дортмундскому клубу спокойно планировать следующий сезон. Об этом сообщает Goal.com сообщает об этом.

Согласно информации, специальный пункт в контракте Гирасси на сумму 40 миллионов евро утратил силу в полночь среды. На фоне астрономических цен на современном трансферном рынке эта сумма считалась весьма доступной для такого результативного форварда. Однако ни один из таких клубов, как Реал Мадрид, Барселона, Манчестер Сити, Ливерпуль, Арсенал и Манчестер Юнайтед, не выступил с официальным предложением в установленный срок.

Почему гранды упустили возможность?

По данным издания Goal.com, несмотря на то, что Серу Гирасси был в числе лучших бомбардиров Бундеслиги в прошлом сезоне, топ-клубы предпочли проявить осторожность в первые недели трансферного окна. Теперь ситуация в корне изменилась: если какая-либо команда захочет приобрести гвинейского нападающего, ей придется вступить в прямые переговоры с Боруссией Дортмунд и согласиться на цену, установленную немецким клубом.

Корреспондент Sky Sports Патрик Бергер отмечает, что руководство дортмундского клуба согласовало с Гирасси планы на будущее. Внутри клуба рассматривается вопрос о сохранении нападающего в команде и пополнении бюджета за счет трансферов других игроков, таких как Карим Адейеми. В настоящее время сам футболист не спешит покидать Дортмунд.

Несмотря на интерес со стороны турецкого Фенербахче, Гирасси полностью отверг вариант с переходом в Суперлигу. Он нацелен на выступления в более престижных чемпионатах или в привычной для себя Бундеслиге. Наставник дортмундцев Нури Шахин (в оригинале ошибка в источнике: Нико Ковач не является тренером Дортмунда) также лично поговорил с нападающим, объяснив, насколько важна его роль в тактической схеме команды.

Напомним, что Серу Гирасси перешел в Дортмунд летом 2024 года из Штутгарта за 18 миллионов евро. Его действующий контракт рассчитан до 2028 года. Остаток нападающего, забившего 22 гола за команду в прошлом сезоне, значительно повышает шансы Боруссии Дортмунд в чемпионской гонке.

Хотя руководство клуба на всякий случай подготовило «план Б», сейчас давление практически исчезло. Поскольку срок действия суммы отступных истек, теперь любое предложение должно соответствовать интересам дортмундского клуба. Это позволяет немецкой команде диктовать свои условия на трансферном рынке.