Месси сделал резкое заявление после победы над Англией

·0·Спорт
Месси сделал резкое заявление после победы над Англией

Сборная Аргентины драматично обыграла Англию в полуфинале ЧМ-2026 и второй раз подряд вышла в финал. После матча Лионель Месси заявил, что эта победа — не просто результат, подчеркнув, что его команда превзошла соперника в футбольном плане.

«Мы не дали им такого шанса»

В интервью TyC Sports Месси признался, что прекрасно понимал: в случае поражения от Англии команду ждала бы жесткая критика.

«Если бы мы проиграли Англии, это вызвало бы огромное недовольство. Мы не дали им такого шанса», — сказал капитан сборной Аргентины.

Месси также ощущал давление вокруг матча и историческое соперничество между двумя странами. Однако, по его словам, главный ответ на поле был дан именно футболом.

«Мы знали, что с футбольной точки зрения мы сильнее Англии», — добавил он.

Англия была очень близка к финалу

В полуфинале счет открыла Англия. Энтони Гордон на 55-й минуте отправил мяч в сетку, выведя команду Томаса Тухеля вперед.

Однако в заключительной части встречи Аргентина оказала серьезное давление. Энцо Фернандес сравнял счет на 85-й минуте, а вышедший на замену Лаутаро Мартинес забил победный гол в добавленное время.

Месси принял участие в обоих голах

39-летний Месси не смог поразить ворота соперника в полуфинале, но в решающие моменты отдал голевые передачи на оба мяча своей команды.

Сначала он снабдил мячом Энцо Фернандеса, находившегося за пределами штрафной площади. Затем он выполнил точный навес с правого фланга, создав условия для победного гола Лаутаро Мартинеса, забитого головой.

Этот результат еще раз продемонстрировал способность Месси менять ход игры одним решением и точной передачей, а не только голами.

Победа имеет особое значение для Аргентины

Матчи между Аргентиной и Англией всегда проходят при повышенном интересе и огромном давлении. Месси признал, что помимо футбола в игре присутствовали исторические факторы, но отметил, что команда на поле думала только о победе.

Когда Англия вела в счете, Аргентина не стала суетиться. Подопечные Лионеля Скалони продолжали атаковать до последних минут и в очередной раз вышли из сложной ситуации.

Теперь впереди финал с Испанией

19 июля Аргентина выйдет на поле против Испании в финале ЧМ-2026. Команда Лионеля Скалони попытается завоевать второй подряд и четвертый в своей истории чемпионский титул.

Испания же, обыграв Францию со счетом 2:0, во второй раз в своей истории вышла в финал мундиаля. Решающий матч пройдет в американском городе Ист-Ратерфорд.

Резкие слова Месси после победы над Англией показывают, с каким настроем Аргентина подошла к финалу. Но теперь их ждет еще более тяжелое испытание против Испании, пропустившей меньше всех голов на турнире.

Как вы думаете, станет ли Месси решающей фигурой и в финале против Испании?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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