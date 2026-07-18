Таджиев жестко раскритиковал футболистов «Пахтакора» после дерби

·1·Спорт
Таджиев жестко раскритиковал футболистов «Пахтакора» после дерби

«Пахтакор» сыграл вничью 1:1 с «Локомотивом» в ташкентском дерби, потеряв важные два очка в чемпионской гонке. После матча главный тренер команды Камолиддин Таджиев не скрывал своего резкого недовольства действиями своих подопечных.

По словам специалиста, после того как «Пахтакор» забил быстрый гол, команда фактически перестала играть.

«Забили один гол и дальше не играли»

«Пахтакор» вышел вперед на 11-й минуте матча благодаря голу Рустама Турдимуродова. Однако команда не смогла удержать преимущество, и во втором тайме Шодиёр Шодибоев забил ответный мяч.

Таджиев отметил, что футболисты, возможно, подумали, что после первого гола победа достанется им легко.

«Мы забили один гол, и на этом команда “Пахтакор” перестала играть. Не знаю, почему так вышло. Они подумали, что выиграют без особых усилий. Но никто не отдаст победу просто так», — сказал тренер.

Он подчеркнул, что, за исключением первых десяти минут, команда провела весь матч плохо.

«Никто не сыграл на своем уровне»

На пресс-конференции тренера спросили, могла ли на вялую игру команды повлиять двухмесячная пауза.

Однако Таджиев не стал принимать это в качестве главного оправдания.

«Если нет тонуса, все должны бороться, играть и бегать. Не все в тонусе. Думаю, дело в другом. Будем смотреть, анализировать и разговаривать», — сказал он.

По мнению специалиста, проблема не связана только с одной линией или отдельными игроками.

«Проблемы были на всех позициях»

Согласно статистике матча, «Пахтакор» нанес всего два удара в створ ворот. У «Локомотива» этот показатель составил пять.

Таджиев также обратил внимание на то, что его команда не смогла завершать атаки ударами.

«Сегодня было много проблем. Проблемы были на всех позициях. Мы доходим до штрафной, но никто не бьет по воротам. Если не бить по воротам, никто не забьет», — сказал тренер.

По его словам, футболисты в удобных ситуациях вместо удара увлекались лишними действиями.

Чинеду нужно время

Камолиддин Таджиев также оценил игру нового нападающего Чинеду.

«Чинеду хорош на тренировках. Сегодня он тоже старался. Ему еще нужно влиться в игру. Он пришел недавно. Дай бог, он будет забивать», — приводит слова тренера журналист Tribuna.uz.

Исходя из заявления Таджиева, ожидается, что после дерби в «Пахтакоре» будет проведен серьезный анализ и откровенный разговор с игроками.

Команде, борющейся за чемпионство, в следующих турах нельзя будет повторять подобные потери очков.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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