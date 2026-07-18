Инфантино особо отметил роль Трампа в ЧМ-2026

·38·Спорт
Инфантино особо отметил роль Трампа в ЧМ-2026

Президент ФИФА Джанни Инфантино накануне завершения чемпионата мира 2026 года выразил особую благодарность президенту США Дональду Трампу. По его мнению, без участия Трампа турнир не смог бы добиться столь большого успеха.

Эти слова были произнесены на пресс-конференции, состоявшейся в знаменитом здании Трамп Товер в Нью-Йорке.

«Американская мечта стала реальностью»

В своей речи Джанни Инфантино подчеркнул, что чемпионат мира 2026 года объединил людей со всего мира.

«Господин президент, американская мечта стала реальностью. Мы объединили весь мир», — сказал глава ФИФА.

Инфантино особо отметил масштаб соревнований и глобальный интерес к ним.

Высокая оценка вклада Трампа

Президент ФИФА также признал роль Дональда Трампа в организации и проведении чемпионата мира.

«Я знаю, что вам не нужны похвалы. Но без вас этот чемпионат мира не смог бы достичь такого колоссального успеха», — заявил Инфантино.

Его слова были восприняты как высокая оценка участия Трампа в организационных и политических процессах вокруг турнира.

Мундиаль достиг решающей стадии

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике.

В финале турнира за Кубок мира сразятся национальные сборные Испании и Аргентины. Этот матч определит нового чемпиона соревнований.

Инфантино также выразил благодарность сборной Ирана

Ранее сообщалось, что президент ФИФА выразил особую благодарность сборной Ирана за участие в чемпионате мира.

Теперь же, перед решающей встречей турнира, Инфантино особо упомянул роль Дональда Трампа в общем успехе соревнований.

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Месси в 39 лет занимает первые строчки в статистике ЧМ-2026Месси в 39 лет занимает первые строчки в статистике ЧМ-2026Сегодня, 10:54Дешам обратился к футболистам перед своим последним матчемДешам обратился к футболистам перед своим последним матчемСегодня, 10:37Тухель взял на себя всю вину после поражения в полуфиналеТухель взял на себя всю вину после поражения в полуфиналеСегодня, 10:17Лионель Скалони раскрыл план на финальный матч против ИспанииЛионель Скалони раскрыл план на финальный матч против ИспанииСегодня, 10:14Таджиев жестко раскритиковал футболистов «Пахтакора» после дербиТаджиев жестко раскритиковал футболистов «Пахтакора» после дербиСегодня, 09:37Месси прокомментировал фотографию, где он купает 6-месячного ЯмаляМесси прокомментировал фотографию, где он купает 6-месячного ЯмаляСегодня, 09:27
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе