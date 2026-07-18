Президент ФИФА Джанни Инфантино накануне завершения чемпионата мира 2026 года выразил особую благодарность президенту США Дональду Трампу. По его мнению, без участия Трампа турнир не смог бы добиться столь большого успеха.

Эти слова были произнесены на пресс-конференции, состоявшейся в знаменитом здании Трамп Товер в Нью-Йорке.

«Американская мечта стала реальностью»

В своей речи Джанни Инфантино подчеркнул, что чемпионат мира 2026 года объединил людей со всего мира.

«Господин президент, американская мечта стала реальностью. Мы объединили весь мир», — сказал глава ФИФА.

Инфантино особо отметил масштаб соревнований и глобальный интерес к ним.

Высокая оценка вклада Трампа

Президент ФИФА также признал роль Дональда Трампа в организации и проведении чемпионата мира.

«Я знаю, что вам не нужны похвалы. Но без вас этот чемпионат мира не смог бы достичь такого колоссального успеха», — заявил Инфантино.

Его слова были восприняты как высокая оценка участия Трампа в организационных и политических процессах вокруг турнира.

Мундиаль достиг решающей стадии

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике.

В финале турнира за Кубок мира сразятся национальные сборные Испании и Аргентины. Этот матч определит нового чемпиона соревнований.

Инфантино также выразил благодарность сборной Ирана

Ранее сообщалось, что президент ФИФА выразил особую благодарность сборной Ирана за участие в чемпионате мира.

Теперь же, перед решающей встречей турнира, Инфантино особо упомянул роль Дональда Трампа в общем успехе соревнований.