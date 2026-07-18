Венгрия снова ставит палки в колеса: под угрозой ли вступление Украины в ЕС?

Переговоры о вступлении Украины в Европейский союз столкнулись с очередным препятствием. Венгрия неожиданно отказалась поддержать процесс открытия второго и третьего переговорных кластеров. Об этом сообщило украинское издание «Европейская правда» со ссылкой на свои источники в ЕС.

Zamin.уз рассказывает о спорах, возникших на заседании рабочей группы Совета ЕС, и причинах такого решения Будапешта.

Переговоры о членстве Украины в ЕС: судьба кластеров

Сообщается, что это резкое решение было принято 17 июля на заседании рабочей группы Совета ЕС по вопросам расширения (КОЭЛА). Направления, по которым должны вестись переговоры, и их текущий статус отражены в следующей таблице:

Номер и направление кластера Текущий статус и позиция Венгрии 1-й кластер: «Основы» Официально открыт 15 июня главами МИД стран ЕС. 2-й кластер: Вопросы внутреннего рынка Открытие не поддержано Венгрией 17 июля. 3-й кластер: Конкурентоспособность и инклюзивный экономический рост Венгрия отказалась открывать его для Украины, но поддержала отправку запроса по Молдове. 6-й кластер: Внешние связи Переговоры официально начаты для обеих стран 14 июля.

Разногласия на заседании: попытка разделить Украину и Молдову

Изначально члены рабочей группы планировали направить письмо с просьбой к Украине и Молдове представить официальные переговорные позиции по этим двум кластерам. Однако Венгрия неожиданно выступила против Украины, поддержав отправку запроса по третьему кластеру только для Молдовы.

По словам источников издания, ряд других стран-членов ЕС категорически отвергли предложение рассматривать Украину и Молдову отдельно в переговорном процессе, то есть «разъединить» их. В результате окончательное решение по этому вопросу принято не было.

Данная тема будет повторно обсуждаться на следующем заседании КОЭЛА 22 июля. Эта встреча станет последней перед летними каникулами в ЕС, после чего работа рабочей группы будет приостановлена до 1 сентября.

Как Венгрия объясняет свою позицию?

Хотя процесс вступления Украины в ЕС официально стартовал в Люксембурге в июне 2024 года, практические переговоры были заморожены до июня 2026 года из-за сопротивления Венгрии. В конце июня Венгрия также оставалась единственной страной, которая блокировала отправку совместного обращения в поддержку членства в Европейский совет и Европейскую комиссию.

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр дал следующее объяснение жесткой позиции страны:

«Открывать все шесть переговорных кластеров для Украины одновременно — неверное решение. Такой шаг может послать неверный политический сигнал странам Западных Балкан, таким как Сербия, Албания, Черногория и Северная Македония, которые уже много лет стремятся к членству в Европейском союзе».

Продолжатся ли практические шаги Киева на пути к ЕС осенью или решение будет найдено на последней встрече перед летним перерывом — покажет время.