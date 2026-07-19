Джуд Беллингем установил исторический рекорд: достижения сборной Англии обновлены

·0·Спорт
Джуд Беллингем установил исторический рекорд: достижения сборной Англии обновлены

Молодая звезда сборной Англии и клуба «Реал Мадрид» Джуд Беллингем оставил неизгладимый след в истории мирового футбола. Полузащитник обновил национальный рекорд, став первым английским футболистом, забившим семь голов в рамках одного чемпионата мира. Этим результатом он превзошел показатели, установленные легендарными нападающими Гари Линекером и Гарри Кейном. Об этом сообщает Goal.com сообщает об этом.

В матче за бронзовые медали против сборной Франции, который превратился в голевое шоу со счетом 6:4, Беллингем забил свой исторический гол. Выйдя на замену незадолго до конца встречи, 23-летний футболист завершил великолепный сольный проход точным ударом в добавленное арбитром время. Этот гол стал его седьмым результативным действием на турнире.

Легенды остались позади

До этого момента рекорд по количеству голов за сборную Англии на одном мундиале принадлежал Гари Линекеру (Мексика-1986, 6 голов). Позже Гарри Кейн повторил этот результат на турнире в России в 2018 году. Джуд Беллингем не только превзошел этот показатель, но и поразил всех тем, что сделал это, играя на позиции полузащитника.

Путь Беллингема на этом турнире был невероятно продуктивным. Он поразил ворота Панамы и Хорватии на групповом этапе, а в плей-офф оформил дубли в матчах против Мексики и Норвегии. Бывший футболист Дэнни Мерфи в интервью BBC высоко оценил хладнокровие Беллингема, назвав его лучшим игроком Англии на данный момент.

В этой игре также ярко проявил себя вингер «Арсенала» Букайо Сака. Он оформил свой первый хет-трик на турнире, внеся огромный вклад в победу команды. Примечательно, что в конце матча Беллингем мог сам пробить назначенный пенальти, чтобы улучшить свой рекорд, но он уступил право удара партнеру по команде Саке, позволив тому оформить хет-трик.

После игры Букайо Сака прокомментировал этот эпизод: «Джуд не хотел бить пенальти. Напротив, он одним из первых подошел ко мне и сказал: 'Иди, оформляй свой хет-трик'. Его благородство важнее самой победы».

Теперь имя Джуда Беллингема упоминается в пантеоне английского футбола наряду с такими великими игроками, как Алан Ширер, Уэйн Руни и сэр Джефф Херст. Семь голов за один турнир — это результат, которого многие легендарные форварды не могли достичь за всю свою карьеру. Этот успех еще больше укрепил позиции звезды «Реал Мадрида» в мировом футболе.

Джуд БеллингемАнглияРеал МадридФутболРекорд
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Букайо Сака обновил 60-летнюю историю: Англия вернулась с бронзойБукайо Сака обновил 60-летнюю историю: Англия вернулась с бронзойСегодня, 06:04Майкл Олисе установил исторический рекорд в драматичном матче с 10 голамиМайкл Олисе установил исторический рекорд в драматичном матче с 10 голамиСегодня, 05:51Мбаппе обошел Месси: как долго продержится новый рекорд?Мбаппе обошел Месси: как долго продержится новый рекорд?Сегодня, 05:36Англия обыграла Францию и заняла третье место на ЧМ-2026Англия обыграла Францию и заняла третье место на ЧМ-2026Сегодня, 04:44Чемпионат мира: в матче между Англией и Францией было забито 10 головЧемпионат мира: в матче между Англией и Францией было забито 10 головСегодня, 04:36Главные неудачники ЧМ-2026: Роналду, Неймар и другие...Главные неудачники ЧМ-2026: Роналду, Неймар и другие...Сегодня, 01:38
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе