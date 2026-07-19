Джуд Беллингем установил исторический рекорд: достижения сборной Англии обновлены

Молодая звезда сборной Англии и клуба «Реал Мадрид» Джуд Беллингем оставил неизгладимый след в истории мирового футбола. Полузащитник обновил национальный рекорд, став первым английским футболистом, забившим семь голов в рамках одного чемпионата мира. Этим результатом он превзошел показатели, установленные легендарными нападающими Гари Линекером и Гарри Кейном. Об этом сообщает Goal.com сообщает об этом.

В матче за бронзовые медали против сборной Франции, который превратился в голевое шоу со счетом 6:4, Беллингем забил свой исторический гол. Выйдя на замену незадолго до конца встречи, 23-летний футболист завершил великолепный сольный проход точным ударом в добавленное арбитром время. Этот гол стал его седьмым результативным действием на турнире.

Легенды остались позади

До этого момента рекорд по количеству голов за сборную Англии на одном мундиале принадлежал Гари Линекеру (Мексика-1986, 6 голов). Позже Гарри Кейн повторил этот результат на турнире в России в 2018 году. Джуд Беллингем не только превзошел этот показатель, но и поразил всех тем, что сделал это, играя на позиции полузащитника.

Путь Беллингема на этом турнире был невероятно продуктивным. Он поразил ворота Панамы и Хорватии на групповом этапе, а в плей-офф оформил дубли в матчах против Мексики и Норвегии. Бывший футболист Дэнни Мерфи в интервью BBC высоко оценил хладнокровие Беллингема, назвав его лучшим игроком Англии на данный момент.

В этой игре также ярко проявил себя вингер «Арсенала» Букайо Сака. Он оформил свой первый хет-трик на турнире, внеся огромный вклад в победу команды. Примечательно, что в конце матча Беллингем мог сам пробить назначенный пенальти, чтобы улучшить свой рекорд, но он уступил право удара партнеру по команде Саке, позволив тому оформить хет-трик.

После игры Букайо Сака прокомментировал этот эпизод: «Джуд не хотел бить пенальти. Напротив, он одним из первых подошел ко мне и сказал: 'Иди, оформляй свой хет-трик'. Его благородство важнее самой победы».

Теперь имя Джуда Беллингема упоминается в пантеоне английского футбола наряду с такими великими игроками, как Алан Ширер, Уэйн Руни и сэр Джефф Херст. Семь голов за один турнир — это результат, которого многие легендарные форварды не могли достичь за всю свою карьеру. Этот успех еще больше укрепил позиции звезды «Реал Мадрида» в мировом футболе.