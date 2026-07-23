Стало известно, что Лионель Месси сказал своим товарищам по команде перед финалом ЧМ-2026

·54·Спорт
Стало известно, что Лионель Месси сказал своим товарищам по команде перед финалом ЧМ-2026

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси перед финалом чемпионата мира 2026 года обратился к своим товарищам по команде в раздевалке, призывая их сохранять спокойствие. На видео, распространившемся в социальных сетях, легендарный игрок произнес слова «будьте спокойны, забудьте обо всем», что вызвало множество дискуссий и породило различные теории заговора. Многие заподозрили, что за этими словами скрываются внутренние проблемы команды или внешнее давление. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

В финальном матче, проходившем на стадионе «Метлайф», Аргентина уступила Испании со счетом 0:1 и не смогла защитить чемпионский титул. После поражения предматчевая речь Месси вызвала еще больше вопросов. Звезда «Интер Майами» в своей речи подчеркнул: «Давайте, парни, спокойствие — это самое главное. Давайте думать только об игре и ни о чем другом. Будьте спокойны и забудьте обо всем».

Раскрытие тайн и тактические указания

Чтобы прояснить это загадочное обращение, отец полузащитника «Ливерпуля» Алексиса Мак Аллистера, Карлос Мак Аллистер, связался со своим сыном. В интервью изданию Радио Ла Red Карлос признался, что поначалу сам был обеспокоен этими словами. Он спросил сына, не произошло ли в раздевалке чего-то неприятного.

Однако Алексис Мак Аллистер объяснил отцу, что все подозрения беспочвенны. Оказалось, что призыв Месси «забыть обо всем» касался исключительно футбола и был частью психологической подготовки к противостоянию мощному прессингу сборной Испании. Обладатель восьми «Золотых мячей» призвал партнеров отстраниться от внешней среды и давления болельщиков, сосредоточив все внимание на тактике.

По словам Алексиса Мак Аллистера, Лионель Месси просил обратить внимание на следующие аспекты во время игры:

  • Контроль мяча и организация атак через короткий пас;
  • Создание «треугольников» на поле для преодоления обороны соперника;
  • Не выбивать мяч просто так вперед и сохранять позиционную игру;
  • Действовать хладнокровно против агрессивного прессинга Испании.

Карлос Мак Аллистер отметил, что в тот день сборная Испании была просто в лучшей форме. «Мы играли против Испании, и они были сильнее. Это поражение будет причинять боль еще долго, но иногда нужно признать, что соперник был лучше. Это не значит, что команда не выложилась, просто в тот день удача была на стороне оппонента», — говорит бывший футболист.

Таким образом, стало ясно, что за «загадочной» речью Месси не стояло никаких скандалов или внутренних конфликтов. Это была лишь попытка опытного капитана помочь молодым товарищам по команде справиться с волнением и не отступать от своего игрового стиля. Как сообщает Ла Накион, сборная Аргентины, несмотря на поражение, высоко ценит лидерские качества своего капитана.

Лионель МессиАргентинаЧМ-2026ФутболАлексис Мак Аллистер
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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