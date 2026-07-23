Луис Суарес на уровне Лионелья Месси: тренер Интер Майами превозносит легендарного форварда

·47·Спорт
Луис Суарес на уровне Лионелья Месси: тренер Интер Майами превозносит легендарного форварда

Главный тренер американского клуба «Интер Майами» Гильермо Ойос высоко оценил игру нападающего команды Луиса Суареса, поставив его в один ряд с легендарным Лионельем Месси. В матче МЛС против «Чикаго Файр» уругвайский ветеран поразил всех своим мастерством. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

После семинедельного перерыва, связанного с чемпионатом мира, «Интер Майами» принял на своем поле «Чикаго Файр» и одержал победу со счетом 3:2. Лионель Месси не принял участия в этой встрече, так как находился в отпуске, однако его место достойно занял Луис Суарес. Уругвайский форвард вышел на поле с капитанской повязкой и сумел оформить дубль.

Роберт Левандовский проиграл в своем дебютном матче

Этот матч неудачно сложился для польской звезды Роберта Левандовского, который дебютировал в составе «Чикаго Файр». Опытный нападающий, перешедший в МЛС из «Барселоны», провел на поле в составе новой команды 62 минуты. После игры Левандовский отметил, что провел с партнерами по команде всего две тренировки и ему нужно время для полной адаптации.

Победный гол в составе «Интер Майами» на 87-й минуте забил воспитанник академии Престон Пламбек. Молодой футболист не смог скрыть эмоций после своего дебютного гола в МЛС и заявил, что счастлив принести своей команде три очка.

Ойос: «Таких игроков невозможно заменить»

На послематчевой пресс-конференции Гильермо Ойос отдельно остановился на тактическом интеллекте 39-летнего Луиса Суареса. По сообщению издания Goal.com, тренер считает Суареса и Месси игроками уникального уровня.

«Как и наш 10-й номер (Месси), Луис — игрок, способный создавать огромную разницу на поле. Благодаря своему опыту они демонстрируют очень умную тактическую игру. Они знают свое тело и свои возможности даже лучше, чем тренерский штаб. В будущем будет сложно найти других исполнителей, способных заменить футболистов такого уровня», — сказал Ойос.

Эта победа стала важной для «Интер Майами» в плане укрепления позиций в турнирной таблице. Команда доказала, что способна добиваться результата даже в отсутствие своих звезд, что еще больше повышает шансы клуба в чемпионской гонке.

Интер МайамиЛуис СуаресЛионель МессиРоберт ЛевандовскийМЛС
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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