Барселона объявила о трансфере нападающего Боруссии Дортмунд Карима Адейеми

Каталонский Барселона клуб совершил один из самых неожиданных ходов в летнее трансферное окно. Официальный сайт клуба подтвердил подписание контракта с нападающим немецкой Боруссии Дортмунд Каримом Адейеми. Этот трансфер вызывает множество споров в европейском футбольном сообществе, так как показатели игрока в последних сезонах были нестабильными. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Согласно информации клуба, с 24-летним немецким нападающим подписан долгосрочный контракт до 2031 года. Хотя Карим Адейеми долгие годы считался одним из самых талантливых представителей немецкого футбола, его карьера в Дортмунде состояла из взлетов и падений. Теперь он попытается вернуться к своей лучшей спортивной форме под руководством Ханси Флика.

Сомнения и вопросы вокруг трансфера

Авторитетное немецкое изданиеназвало этот трансфер одним из главных сюрпризов текущего сезона. Журналисты издания подкрепили свои мысли конкретными цифрами: Адейеми провел большую часть прошлого сезона на скамейке запасных и смог помочь своей команде лишь в нескольких матчах. Также он не попал в состав сборной Германии на чемпионат мира 2026 года.

Еще один аспект, который беспокоит экспертов — позиция футболиста на поле. Остается открытым вопрос, рассматривается ли Карим Адейеми как замена Ламину Ямалю или он станет универсальным нападающим, подобно Рафинье. Bild согласно анализу, у футболиста есть определенные недостатки в плане адаптации к командной игре и трудолюбия, он относится к числу игроков, которые больше полагаются на индивидуальное мастерство.

Фактор Ханси Флика и новые надежды

Тем не менее,руководство и болельщики ожидают положительного результата от этого трансфера. Основная причина — главный тренер Ханси Флик. Тренер хорошо знает возможности своего соотечественника и уже сотрудничал с ним ранее. Жесткая система Флика может помочь в переобучении таких талантливых, но имеющих проблемы с дисциплиной игроков, как Адейеми.

Для каталонцев этот трансфер является важным шагом на пути к усилению линии атаки и расширению возможностей ротации. Ожидается, что скорость Адейеми и точные удары левой ногой повысят опасность Барселоныв контратаках. Однако то, насколько быстро он адаптируется в клубе с таким высоким давлением, как Барселона , и оправдает ли он оказанное доверие, покажет время.

Этот трансфер интересен и для футбольных болельщиков, так как Барселонавсегда находится в центре внимания. Если Адейеми сможет проявить себя в Ла Лиге, он, несомненно, станет одной из главных опор команды в ближайшие годы.