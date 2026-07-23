Скандал с участием Трампа: Норвегия намерена подать жалобу в ФИФА

·24·Спорт
Скандал с участием Трампа: Норвегия намерена подать жалобу в ФИФА

Неожиданное решение, принятое после красной карточки, показанной Фоларину Балогуну на ЧМ-2026, спровоцировало новый скандал в международном футболе. Норвежская футбольная ассоциация готовит официальную жалобу в Комитет по этике ФИФА по поводу вероятного вмешательства президента США Дональда Трампа в этот процесс.

Самый спорный момент заключается в том, что удаленный с поля Балогун получил возможность сыграть на следующем этапе. Теперь норвежская сторона намерена потребовать разъяснений о том, как и под чьим влиянием было принято это решение.

Что произошло после красной карточки?

Нападающий сборной США Фоларин Балогун получил красную карточку в матче 1/16 финала ЧМ-2026 против Боснии и Hzеговины.

Хотя США выиграли ту встречу со счетом 2:0, удаление Балогуна поставило под сомнение его участие в следующем этапе.

Однако впоследствии дисквалификация футболиста была условно приостановлена с испытательным сроком в один год. В результате Балогун вышел на поле в матче 1/8 финала против Бельгии.

США проиграли в этом матче со счетом 1:4, но вопросы вокруг допуска игрока к матчу не исчезли.

Почему Норвегия недовольна?

Как сообщает журналист Те Тимес Мартин Циглер, Норвежская футбольная ассоциация готовится обратиться в Комитет по этике ФИФА по данному инциденту.

Главный вопрос, который интересует норвежскую сторону, — было ли дисциплинарное решение принято в обычном порядке или на него было оказано внешнее воздействие.

В жалобе могут быть потребованы разъяснения по следующим вопросам:

  • Почему дисквалификация Балогуна была условно приостановлена?

  • Кто участвовал в процессе принятия решения?

  • Были ли полностью соблюдены дисциплинарные и этические правила ФИФА?

  • Повлияло ли на решение вероятное воздействие политического деятеля?

Именно последний вопрос вывел скандал за рамки обычной футбольной дисциплины, превратив его в серьезную проблему, связанную с независимостью ФИФА.

Трамп подтвердил свое участие

Ранее в СМИ распространились сообщения о том, что Дональд Трамп поговорил с президентом ФИФА Джанни Инфантино и убедил его отменить дисквалификацию Балогуна.

Позже президент США подтвердил, что лично участвовал в процессе. Однако степень его вмешательства и то, повлияло ли оно напрямую на окончательное решение, остается открытым вопросом.

Эта ситуация создала для ФИФА неудобные вопросы, поскольку дисциплинарные решения организации должны быть свободны от политического давления и приниматься на равных основаниях для всех команд.

Что может расследовать Комитет по этике ФИФА?

Если Норвежская футбольная ассоциация подаст официальную жалобу, Комитет по этике может изучить возможный конфликт интересов в процессе принятия решения.

Расследование, вероятно, охватит действия следующих лиц и структур:

Направление проверки

Ключевой вопрос

Дисциплинарные органы ФИФА

На каком основании было приостановлено наказание?

Руководство ФИФА

Повлияло ли внешнее общение на решение?

Американская сторона

Было ли официальное или неофициальное давление?

Документы и переписка

Достаточно ли правовых оснований для решения?

На данный момент официально не доказано, что в деле Балогуна было совершено нарушение. Планируемое обращение Норвегии — это не обвинение, а требование проверить прозрачность процесса.

Обычная дисквалификация превратилась в крупный политический скандал

Красная карточка Балогуна изначально была одним из обычных дисциплинарных случаев на турнире. Но приостановка наказания и признание Трампа в своем участии превратили событие в один из самых спорных вопросов в международном футболе.

Теперь перед ФИФА стоит задача не только объяснить наказание одного футболиста, но и доказать, что ее решения принимаются независимо от политического влияния.

Как вы считаете, допустимо ли вмешательство главы государства в дисциплинарные решения в футболе? Оставляйте свое мнение в комментариях и отправьте этот скандал другу-футбольному болельщику.

Дональд ТрампФИФАФоларин БалогунНорвегияБельгия
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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