Новое оружие «Барселоны»: Адейеми подписал контракт до 2031 года

«Барселона» официально объявила о трансфере нападающего дортмундской «Боруссии» Карима Адейеми. 24-летний немецкий футболист подписал с каталонским клубом долгосрочный контракт, рассчитанный до 2031 года.

Клуб особо выделил две важнейшие характеристики нового игрока: высокую скорость и способность эффективно действовать на нескольких позициях в атаке. Теперь главный вопрос — какие изменения Адейеми привнесет в игру «Барселоны»?

«Барселона» продемонстрировала долгосрочный план

Каталонский клуб и «Боруссия» сообщили о достижении полного соглашения по трансферу игрока.

Контракт Адейеми будет действовать до 2031 года. Столь долгосрочное соглашение означает, что «Барселона» рассматривает его не как решение на один сезон, а как одного из ключевых футболистов атакующей линии на годы вперед.

Финансовые условия трансфера в официальном заявлении клуба не разглашаются.

Почему клуб выбрал именно Адейеми?

В официальном заявлении «Барселоны» особое внимание было уделено универсальности и скорости немецкого футболиста.

«Карим Адейеми привнесет в нашу команду взрывной и разносторонний атакующий потенциал. За свою карьеру он продемонстрировал, что может эффективно действовать как на флангах, так и в центре нападения».

Клуб также подчеркнул, что его сильная левая нога станет важным оружием против обороны соперника.

Адейеми способен играть на обоих флангах атаки, а также в качестве центрального форварда. Это позволит тренеру обновлять тактику по ходу матча, не прибегая к радикальным перестановкам в составе.

Каковы его результаты в прошлом сезоне?

В сезоне 2025/26 Карим Адейеми показал эффективные результаты в составе «Боруссии» в чемпионате Германии и Лиге чемпионов.

В Бундеслиге:

28 матчей;

7 голов;

4 голевые передачи.

В Лиге чемпионов:

9 игр;

3 гола;

2 голевые передачи.

Таким образом, футболист записал на свой счет в двух крупных турнирах в общей сложности 10 голов и 6 результативных передач.

Что Адейеми даст «Барселоне»?

В последние сезоны каталонский клуб испытывал потребность в игроках, способных совершать резкие рывки в свободные зоны за спинами защитников при позиционных атаках.

Основные достоинства Адейеми:

высокая стартовая скорость;

опасные действия на открытом пространстве;

смещение с фланга в центр;

мощный удар с левой ноги;

способность играть на нескольких атакующих позициях.

Его приход может позволить «Барселоне» не только долго контролировать мяч, но и стать опаснее в быстрых контратаках.

Из Мюнхена в Каталонию

Карим Адейеми родился в Мюнхене в семье отца-нигерийца и матери-румынки. Он воспитывался в немецкой футбольной школе и прославился своей скоростью и мобильностью в атаке.

Теперь он начинает новый этап своей карьеры в Испании. Адейеми оценивается как одно из самых важных приобретений «Барселоны» в летнее трансферное окно.

Первый сезон 24-летнего нападающего в Каталонии покажет, насколько его высокая скорость впишется в техничный и комбинационный стиль «Барселоны».

Как вы считаете, сможет ли Карим Адейеми усилить атаку «Барселоны»? Оставляйте свое мнение в комментариях и отправьте эту новость другу, который болеет за каталонцев.