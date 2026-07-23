Новое оружие «Барселоны»: Адейеми подписал контракт до 2031 года
«Барселона» официально объявила о трансфере нападающего дортмундской «Боруссии» Карима Адейеми. 24-летний немецкий футболист подписал с каталонским клубом долгосрочный контракт, рассчитанный до 2031 года.
Клуб особо выделил две важнейшие характеристики нового игрока: высокую скорость и способность эффективно действовать на нескольких позициях в атаке. Теперь главный вопрос — какие изменения Адейеми привнесет в игру «Барселоны»?
«Барселона» продемонстрировала долгосрочный план
Каталонский клуб и «Боруссия» сообщили о достижении полного соглашения по трансферу игрока.
Контракт Адейеми будет действовать до 2031 года. Столь долгосрочное соглашение означает, что «Барселона» рассматривает его не как решение на один сезон, а как одного из ключевых футболистов атакующей линии на годы вперед.
Финансовые условия трансфера в официальном заявлении клуба не разглашаются.
Почему клуб выбрал именно Адейеми?
В официальном заявлении «Барселоны» особое внимание было уделено универсальности и скорости немецкого футболиста.
«Карим Адейеми привнесет в нашу команду взрывной и разносторонний атакующий потенциал. За свою карьеру он продемонстрировал, что может эффективно действовать как на флангах, так и в центре нападения».
Клуб также подчеркнул, что его сильная левая нога станет важным оружием против обороны соперника.
Адейеми способен играть на обоих флангах атаки, а также в качестве центрального форварда. Это позволит тренеру обновлять тактику по ходу матча, не прибегая к радикальным перестановкам в составе.
Каковы его результаты в прошлом сезоне?
В сезоне 2025/26 Карим Адейеми показал эффективные результаты в составе «Боруссии» в чемпионате Германии и Лиге чемпионов.
В Бундеслиге:
28 матчей;
7 голов;
4 голевые передачи.
В Лиге чемпионов:
9 игр;
3 гола;
2 голевые передачи.
Таким образом, футболист записал на свой счет в двух крупных турнирах в общей сложности 10 голов и 6 результативных передач.
Что Адейеми даст «Барселоне»?
В последние сезоны каталонский клуб испытывал потребность в игроках, способных совершать резкие рывки в свободные зоны за спинами защитников при позиционных атаках.
Основные достоинства Адейеми:
высокая стартовая скорость;
опасные действия на открытом пространстве;
смещение с фланга в центр;
мощный удар с левой ноги;
способность играть на нескольких атакующих позициях.
Его приход может позволить «Барселоне» не только долго контролировать мяч, но и стать опаснее в быстрых контратаках.
Из Мюнхена в Каталонию
Карим Адейеми родился в Мюнхене в семье отца-нигерийца и матери-румынки. Он воспитывался в немецкой футбольной школе и прославился своей скоростью и мобильностью в атаке.
Теперь он начинает новый этап своей карьеры в Испании. Адейеми оценивается как одно из самых важных приобретений «Барселоны» в летнее трансферное окно.
Первый сезон 24-летнего нападающего в Каталонии покажет, насколько его высокая скорость впишется в техничный и комбинационный стиль «Барселоны».
Как вы считаете, сможет ли Карим Адейеми усилить атаку «Барселоны»? Оставляйте свое мнение в комментариях и отправьте эту новость другу, который болеет за каталонцев.
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